Γ. Γεραπετρίτης: Μεταβαίνει στα Ιεροσόλυμα για τη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Μονής Σινά

Στα Ιεροσόλυμα μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί την Κυριακή, 19 Οκτωβρίου, στη χειροτονία του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, κ. Συμεών.
