Κ. Τσουκαλάς κατά Ν.Δ.: Η δήλωση Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών δείχνει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της

Για έλλειψη ενσυναίσθησης και προσβολή των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών κατηγορεί τη Ν.Δ. ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αποδοκιμάζοντας δηλώσεις του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα σχετικά με τα ονόματα των νεκρών που είναι γραμμένα μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς είναι υποχρέωση της πατρίδας μας» σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς.

«Το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι μια διαρκής υπόμνηση της ανεπάρκειας του κράτους να παρέχει ασφάλεια. Η ελάχιστη αντίληψη ευθύνης επιτάσσει στην Πολιτεία να διασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ξανά κάτι τόσο παράλογο, εγκληματικό και άδικο» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Β. Φεύγας: Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα που συνέβη, δεν έπεσαν για την πατρίδα

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο δηλώσεών του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο κ. Φεύγας ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών» μπροστά από Αλλά εκεί πέρα όμως είναι ονόματα παιδιών νεκρών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα το οποίο συνέβη, δεν πέσαν για την πατρίδα. Να λέμε αλήθειες. Μπορεί να μην ακούγεται πάρα πολύ ωραία, μπορεί να υπάρχει σύγχυση…».

