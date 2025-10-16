Logo Image

Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ και στο 13,8% το ΠΑΣΟΚ στην αναγωγή – Πώς βλέπουν οι πολίτες ένα «κόμμα Καρυστιανού»

Πολιτική

Δημοσκόπηση MRB: Στο 28% η ΝΔ και στο 13,8% το ΠΑΣΟΚ στην αναγωγή – Πώς βλέπουν οι πολίτες ένα «κόμμα Καρυστιανού»

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά τα ευρήματα της MRB

Την αξιολόγηση των πολιτών για τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στο αίτημα Ρούτσι αλλά και την πρόταση για τον χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της MRB, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα τόσο για τωρινά κόμματα όσο και με τα ενδεχόμενα κόμματα Τσίπρα, Σαμαρά και Καρυστιανού.

Σύμφωνα με την έρευνα της MRB, για λογαριασμό του OPEN, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι στο 21,5%, το ΠΑΣΟΚ 10,6%, η Ελληνική Λύση 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 7,2%, το ΚΚΕ 6,6%, η Φωνή Λογικής 4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, το ΜέΡΑ25 2,1%, η Νέα Αριστερά 1,5%, η Νίκη 1,3%, Άλλο Κόμμα 7,2%, ενώ το σύνολο της αδιευκρίνιστης ψήφου είναι στο 23,2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χρηματιστήριο: Μίνι sell off σε Τράπεζες και ΟΠΑΠ – Απότομο «γύρισμα» στις 2.000 μονάδες

Χρηματιστήριο: Μίνι sell off σε Τράπεζες και ΟΠΑΠ – Απότομο «γύρισμα» στις 2.000 μονάδες

Αναγωγή ψήφου

Για παραίτηση και κόμμα Τσίπρα

Για κόμμα Σαμαρά

Εικόγα για Μαρία Καρυστιανού και ενδεχόμενο νέου κόμματος

Για τον Πάνο Ρούτσι

Για τις διαμαρτυρίες στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Για τη δικαιοσύνη

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube