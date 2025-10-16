Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με την κυβέρνηση Νετανιάχου

Η κυβέρνηση επέλεξε αυτή τη στιγμή να μην προχωρήσει ακόμη στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, διότι η Ελλάδα «έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με την κυβέρνηση Νετανιάχου», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του, κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική στη Βουλή.

Συμπλήρωσε ότι έχει υπάρξει πολύ επικριτικός με την κυβέρνηση Νετανιάχου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την απαράδεκτη κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Γάζα, ενώ χαρακτήρισε παράνομη την επέκταση των εποικισμών.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, «κρίνω ότι σε αυτή τη συγκυρία, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους τώρα –και όχι σε κάποιο διάστημα από τώρα, όταν ακόμη οι συνθήκες είναι ανώριμες, όταν δεν έχει ακόμη εξυγιανθεί η Παλαιστινιακή Αρχή- δεν θα προωθούσε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Αντίθετα, η μη αναγνώριση αυτή τη στιγμή, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι συνομιλητές και της παλαιστινιακής πλευράς και της ισραηλινής πλευράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα στηλιτεύσουμε πρακτικές της ισραηλινής κυβέρνησης, όπως η επέκταση των εποικισμών. Αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ισραήλ είναι μια σχέση πέρα και πάνω από την εκάστοτε κυβέρνηση και αυτή η σχέση πρέπει να προστατευθεί. Και κρίνουμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η σωστή επιλογή».

«Η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να στείλει στρατό στην Ουκρανία και η πρώτη αποστολή της νέας φρεγάτας Μπελαρά δεν πρόκειται να είναι στον Ειρηνικό.

Σημείωσε επίσης ότι μέχρι σήμερα, η Λιβύη δεν έχει αμφισβητήσει έμπρακτα τη μέση γραμμή στα οικόπεδα προς αξιοποίηση, κάτι που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι η βάση για μια οριοθέτηση ΑΟΖ. Επανέλαβε εξάλλου ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ανυπόστατο, παράνομο, αλλά και γεωγραφικά παράλογο.

«Οδικός χάρτης» για το καλώδιο

Αναφορικά με το καλώδιο, επανέλαβε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο. Όπως τόνισε, τους τελευταίους μήνες τέθηκαν δημόσια από την κυπριακή πλευρά ζητήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του έργου. Συμπλήρωσε ότι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, έχει χαραχθεί οδικός χάρτης για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.

«Σε αυτό το κλίμα τοξικότητας, και η εξωτερική πολιτική έχει μπει στο μπλέντερ»

Αναφορικά με το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), είπε πως «πίσω από κλειστές πόρτες είναι εντελώς διαφορετική η χροιά του πολιτικού λόγου». Όπως τόνισε, στο πλαίσιο του ΕΣΕΠ θα μπορούσαμε να καταλήγαμε σε περισσότερες συγκλίσεις. «Είπα ότι άλλα λέτε μέσα και άλλα λέτε έξω» συνέχισε και τόνισε πως «δυστυχώς, σε αυτό το κλίμα τοξικότητας, και η εξωτερική πολιτική έχει μπει στο μπλέντερ».

«Ποιος επέκτεινε στα 12 μίλια τα χωρικά ύδατα στο Ιόνιο; Ποιος έκανε ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο; Ποιος έκανε τα θαλάσσια πάρκα; Ποιος αγόρασε τις Μπελαρά και τα Ραφάλ; Όλα αυτά για εσάς είναι ασήμαντα;» διερωτήθηκε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο.

Συνεχίζοντας να απευθύνεται προς τον ΣΥΡΙΖΑ, διερωτήθηκε γιατί δεν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης όσο ήταν στην κυβέρνηση. «Κι εσείς γνωρίζατε καλά ότι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ θα είχε υποστεί σημαντικό πλήγμα αν προχωρούσατε» τόνισε.

«Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε»

Αναφέρθηκε επίσης σε δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως ότι «διαφθορά υπάρχει παντού» και τόνισε πως στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «θα έρθει όποιος θέλετε, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο». Μίλησε επίσης για διαχρονικό ζήτημα.

Απευθυνόμενος στον κ. Φάμελλο, είπε πως «θα έπρεπε να αναπροσαρμόσετε τη στάση σας για την περίοδο 2015-19», γιατί «υπερασπίζεστε την πολιτική ενός πρωθυπουργού που σας άφησε στα κρύα του λουτρού».