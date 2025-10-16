Βουλή: Έντονη αντιπαράθεση Καιρίδη – Βελόπουλου – Προσβλητικές εκφράσεις από τον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης

Την έντονη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, προκάλεσε η αναφορά του αρχηγού της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου σε «πατριώτες φερετζέ», κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, για την εξωτερική πολιτική.

Ακολούθησε αντιπαράθεση με βαριές εκφράσεις, όταν ο κ. Καιρίδης, απαντώντας ανέφερε: «Αν είσαι πατριώτης φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία» και με τον κ. Βελόπουλο να αντιτείνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να το κάνει, ενώ τον χαρακτήρισε «χρήσιμο ανόητο».

«Βρε καημένο παιδί, δεν θα ξαναγίνεις ξανά υπουργός, θα γίνουν εκλογές και δεν θα γίνεις ούτε βουλευτής», ανάφερε επίσης ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, προκαλώντας νέα αντίδραση Καιρίδη.

«Όποιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί να βγει από την αίθουσα»

Η προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Όλγα Γεροβασίλη, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα τονίζοντας ότι δεν πρέπει να τορπιλίζεται η συζήτηση που αφορά την εξωτερική πολιτική με άλλα θέματα και πρόσθεσε ότι «όποιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί να βγει από την αίθουσα».

«Αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω να τον βάλω εγώ», σχολίασε ο κ. Βελόπουλος εξαπολύοντας προσωπικές αιχμές κατά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ που συνέχισε να διαμαρτύρεται.

«Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα είναι το υβρεολόγιο και το χυδαίο λόγο του κ. Βελόπουλου. Έχασε την ψυχραιμία του και εκτόξευσε ύβρεις και σε μένα και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

«Είναι γνωστός ο άνδρας και ο χαρακτήρας του»

Ο κ. Βελόπουλος θεωρεί μόνο τον εαυτό του πατριώτη και μας αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Δεν μπορεί κανείς πολιτικός αρχηγός να προσβάλει κανέναν. Ο λαός ζητάει λύσεις, όχι κούφια λόγια και πομφόλυγες» δήλωσε αμέσως μετά το επεισόδιο στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Καιρίδης, ενώ δεν θέλησε να σχολιάσει προσωπικές αιχμές που άφησε εναντίον του.

«Είναι γνωστός ο άνδρας και ο χαρακτήρας του. Χυδαιολογεί. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις που δεν περιποιούν τιμή για το ελληνικό κοινοβούλιο», ανέφερε ο κ. Καιρίδης.