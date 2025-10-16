Ν. Ανδρουλάκης: «Όχι» σε συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE- Δεν είναι μέλος της Ε.Ε. και δεν θα γίνει ποτέ

Νέα σφοδρή κριτική κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δευτερολογί του στη Βουλή, με αφορμή όσα είπε στη δική του δευτερολογία ο κ. Μητσοτάκης, με φόντο την ασκούμενη κυβερνητική εξωτερική πολιτική.

«Ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί την ιστορία, όπως τον βολεύει,, πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε μια τάξη. Μας είπε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, αλλά ξεχνά ότι πριν τον Ανδρέα Παπανδρέου, πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο ιδρυτής του κόμματός σας που ούτε αυτός είχε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ.

Μας είπε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής πήρε την πρωτοβουλία να μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό περιτίει τιμή για το κόμμα σας, αλλά δεν μας λέτε ποιο κόμμα έσπρωξε την Ελλάδα στα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρεοκοπία του κ. Καραμανλή – του νεότερου – το 2009».

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, είπε ότι «εάν οι βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου τότε είχαν ψηφίσει όπως εσείς, ο ίδιος προσωπικά, κατά την πρώτη δανειακή σύμβαση, σήμερα θα είχαμε δραχμή. Οπότε καλό θα ήταν πριν πιάσετε το νήμα της ιστορίας προ 50 ετών, να κάνετε και τη δική σας αυτοκριτική για τα γεγονότα και την εξέλιξη της προτελευταίας δεκαετίας».

Για το καλώδιο

Αναρωτήθηκε για ποιο από τα θέματα που έθιξε στην πρωτολογία του απάντησε ο πρωθυπουργός, με τον κ. Ανδρουλάκη να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Για το καλώδιο Κύπρου-Ισραήλ-Κρήτης μας δώσατε κάποιο χρονοδιάγραμμα; Δηλαδή, είχατε δευτερομιλία μισής ώρας, είπατε διάφορα του χθες και του προχθές, ένα κορυφαίο ζήτημα που αφορά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τον σεβασμό τους από τρίτα κράτη, δεν έπρεπε να πείτε μια κουβέντα; Μία. Στην τριτομιλία σας να μας πείτε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτής της επένδυσης».

«Όχι» σε συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα SAFE, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Δεν καταλαβαίνω. Λέτε ξανά και ξανά ότι εμείς λέμε ότι ‘’δεν έχουμε βέτο’’. Μας μπερδεύετε με τον κ. Δένδια. Αυτό το είχε πει ο κ. Δένδιας. Προφανέστατα έχουμε βέτο στο SAFE αλλά δεν έχουμε στο ReArm. Το είπα και προηγουμένως. Που στο ReArm κανονικά χωρίς κανένα βέτο μπορούν να συμμετέχουν εταιρίες».

«Στην αρχή μας είπατε ότι προϋπόθεση είναι το casus belli. Σας είπαμε σημαντικό, αλλά συμβολικό. Διότι όσο εύκολα άρεται, άλλο τόσο εύκολα επανέρχεται. Βάλατε και κάτι άλλο όμως. Είπατε ότι ”συζητάμε και τα θέματα των γκρίζων ζωνών” για να επιτρέψουμε ως προϋπόθεση τη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE. Τι είναι αυτό; Καινούργιο; Τι συζητάτε δηλαδή; Τι είδους προϋπόθεση είναι αυτή η συζήτηση περί γκρίζων ζωνών; Εμείς γνωρίζουμε ότι το μόνο θέμα που συζητάμε, είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Τι κανούργιο είναι αυτό περί γκρίζων ζωνών; Να μας δώσετε λίγα παραπάνω στοιχεία να το καταλάβουμε. Γιατί δική μας θέση είναι στο SAFE η Τουρκία δεν πρέπει να έχει κανέναν ρόλο, καμία συμμετοχή», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Γιατί καμία συμμετοχή; Γιατί πάρα πολύ απλά είναι μέλος του ΝΑΤΟ και η χώρα μας έχει μια επώδυνη εμπειρία με την Τουρκία ως μέλους του ΝΑΤΟ έναντι των συμφερόντων της πατρίδας μας διαχρονικά», πρόσθεσε.

«Εμείς λοιπόν λέμε καμία εμπλοκή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. Ούτε μέλος της Ένωσης είναι, ούτε θα γίνει και δεν μπορεί να φαντάζεται κανένας Έλληνας ότι μπορεί να γίνει μέλος της αμυντικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης, μια χώρα που κατέχει το 40% παράνομα ενός κράτους-μέλους και απειλεί ένα άλλο κράτος-μέλος με casus belli», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για το Παλαιστινιακό

Στη συνέχεια, σημείωσε: «Επιτίθεστε στην αντιπολίτευση για το θέμα της Παλαιστίνης. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε άλλες αντιλήψεις. Άλλοι δεν βλέπουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Άλλοι την καταδικάζουν ως τρομοκρατική οργάνωση αλλά στέκονται σταθερά στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Κι εσείς φίλα προσκείμενος στον κ. Νετανιάχου, δεν καταδικάζετε ούτε τους βουλευτές σας που είπαν ότι δεν σέβονται το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αν αυτό το έλεγε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τι θα λέγατε σήμερα κύριε Μητσοτάκη;», είπε απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.

Και πρόσθεσε: «Τον καταδικάζετε τον συγκεκριμένο υπουργό σας για τις ακρότητες που είπε σε αυτό το θέμα; Ή τον συγκαλύπτετε όπως και σε όλα τα υπόλοιπα;».

Για τη δικαιοσύνη

Ακόμη, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η ΝΔ είναι ένα κόμμα που σέβεται τη δικαιοσύνη. «Αφού σέβεστε τη δικαιοσύνη, θα περιμένω πολύ ακόμα να εφαρμόσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Πόσους μήνες θα περιμένω; Ή νομίζετε ότι θα πάμε σε εκλογές έχοντας τα τρολ της ΝΔ να δηλητηριάζουν και να αφήνουν υπονοούμενα. Με δικαίωσε η ελληνική δικαιοσύνη; Περιμένω την εφαρμογή της απόφασης», τόνισε αναφερόμενος στην απόφαση για την ενημέρωση του σχετικά με την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ.