Βουλή – Δευτερολογίες: Η αιχμή για «Go back κ. Τραμπ» και οι ιστορικές αναφορές σε Καραμανλή, Παπανδρέου

Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή.

Αφορμή τα όσα είχε επισημάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τη στάση του πρωθυπουργού στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ με μια έμμεση υπόμνηση στον Αλέξη Τσίπρα:

«Αν δεν είχαμε προσκληθεί θα λέγατε η Ελλάδα περιφρονήθηκε’ – Και τώρα που πήγαμε σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Εσείς τί θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Trump από το πέτο και θα του λέγατε «go back, κ. Τραμπ;» Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκαναν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί;»

Συνέχισε δε ζητώντας περισσότερη προσοχή σε διατυπώσεις για τον πρόεδρο Τραμπ λέγοντας ότι «είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας».

Συμπλήρωσε δε: «Είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας, αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα και φροντίζω η χώρα μου να μην είναι το ‘ρεντίκολο’ της Ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Ο δεύτερος κύκλος επίθεσης στον Νίκο Ανδρουλάκη έγινε με αφορμή το ποια ήταν η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας.

Ο κ. Μητσοτάκης θύμισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ηρνείτο να αναγνωρίσει το Ισραήλ, κάτι που έπραξε αργότερα, και μάλιστα ήταν η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού.

«Εγώ δεν έχω διστάσει να πω δημόσια πως η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, του Ελληνισμού της Κύπρου και του Κώστα Σημίτη. Ωστόσο, με την ίδια άνεση μπορώ να πω πως δυστυχώς, το καθεστώς των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο παγιώθηκε στα Ίμια το 1996. Μην βλέπουμε λοιπόν μόνο μία πτυχή» σημείωσε.

Και πρόσθεσε ότι ωστόσο η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία της χώρας ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την οποία πέτυχε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής «εναντίον όλων».