Κ. Μητσοτάκης: Υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα, θωρακίζουμε την άμυνα της χώρας

Υψηλοί τόνοι επικράτησαν κατά τη δευτερολογία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και θωρακίζει την άμυνα της χώρας.

Ξεκινώντας τη δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην υπέρβαση του χρόνου ομιλιών από τους πολιτικούς αρχηγούς. «Θεωρώ βαθύτατη περιφρόνηση ότι όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης μίλησαν για χρόνο διπλάσιο από αυτόν που τους είχε δοθεί» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε ονομαστικά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ για την αποχώρησή του από την ονομαστική ψηφοφορία επί των άρθρων του εργασιακού νομοσχεδίου.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στην κ. Κωνσταντοπούλου, επεσήμανε ότι «η δίκη των Τεμπών, κόντρα σε όσους έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να μην ξεκινήσει, προσδιορίστηκε να ξεκινήσει τον Μάρτιο και πιστεύω ότι θα αποδοθεί πραγματική Δικαιοσύνη, διότι σε ένα κράτος δικαίου η δικαιοσύνη αποδίδεται στα δικαστήρια».

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε ότι «τώρα που πήγαμε εκεί (σ.σ. στην Αίγυπτο για τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα), σας ενόχλησε η σκηνική παρουσία. Εσείς τι θα κάνατε; Θα πιάνατε τον κ. Τραμπ από το πέτο και θα του λέγατε “go back”; Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν παρούσα είναι μια αναγνώριση ότι η χώρα μας παίζει έναν σημαντικό ρόλο για την ειρήνευση στη Γάζα».

«Μου έκανε εντύπωση ότι κανείς από τους ομιλητές δεν αναφέρθηκε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου» ανέφερε επίσης ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Αυτό δεν υπάρχει για εσάς. Αναφέρομαι στην κ. Κωνσταντοπούλου. Και εγώ ο ίδιος έχω πει στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Ισραήλ ότι η αντίδραση τους ξεπέρασε κάθε όριο και ότι δεν είναι δυνατόν οποιοσδήποτε στρατιωτικός στόχος να δικαιολογεί την απώλεια τόσων αμάχων». Είπε επίσης ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να έρθουν στη Βουλή παιδιά από τη Γάζα, ενώ εστάλησαν αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας για ανθρωπιστική βοήθεια.

«Σωστά τοποθετημένη η Ελλάδα»

Αναφερόμενος στη μη αναγνώριση από την Ελλάδα κράτους της Παλαιστίνης, είπε ότι «αυτή τη στιγμή, με τη στάση που έχουμε τηρήσει, με την αναγνώριση που έχουμε και από την Παλαιστινιακή Αρχή, και από τον παλαιστινιακό λαό και από το Ισραήλ, η Ελλάδα είναι σωστά τοποθετημένη προκειμένου να μπορέσει την επόμενη ημέρα να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες».

Σημείωσε ότι μπορεί το στιλ του προέδρου Τραμπ να ξενίζει, ωστόσο συνέστησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη να είναι πιο προσεκτικός, καθώς οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας. Απαντώντας σε παρέμβαση του κ. Ανδρουλάκη εκτός μικροφώνου, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως «είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδας και αγωνίζομαι να υπερασπίζομαι τα εθνικά συμφέροντα. Και κάνω την Ελλάδα ισχυρή, και επενδύω στις Ένοπλες Δυνάμεις και φροντίζω η χώρα να μην είναι το ρεντίκολο της Ευρώπης, όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Σε παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου για «ντροπιαστικές εκφράσεις», σχολίασε: «Γιατί δεν ήταν η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο επί ημερών σας. Δεν ήταν περίγελος, δεν μας ξεφτιλίσατε όταν κάνατε το δημοψήφισμα και πήγατε να ρίξετε τη χώρα στον γκρεμό. Τα ξεχάσατε όλα αυτά».

«Όλοι γνωρίζουν ότι για να έρθει πιο κοντά η Τουρκία στην Ευρώπη, θα πρέπει να αλλάξει η στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο»

Αναφερόμενος στην αναβολή της συνάντησής του με τον κ. Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, διερωτήθηκε γιατί δεν υπήρξε ανάλογη αντίδραση στην Ιταλία για την αναβολή της συνάντησης Μελόνι – Ερντογάν. Όπως τόνισε, «μπορεί η Τουρκία πράγματι να ενοχλήθηκε από το γεγονός πως η Ελλάδα έφερε τη Chevron, έκανε τα θαλάσσια πάρκα και να ήταν αυτή η αντίδραση της Τουρκίας. Θέλω να θυμίσω πως για τρία χρόνια, όταν δίναμε τη δύσκολη μάχη στον Έβρο και προστατεύαμε τα ελληνικά σύνορα, ο πρόεδρος Ερντογάν έλεγε τότε ότι δεν θέλει να με συναντήσει. Και εγώ έλεγα και τότε πως εμείς επιδιώκουμε πάντα τον διάλογο. Το ίδιο λέω και τώρα. Θα ξανασυναντηθώ με τον κ. Ερντογάν. Και όταν συναντηθώ ξανά με τον κ. Ερντογάν, θα πω όσα λέω και δημόσια, ότι εμείς επιδιώκουμε καλές σχέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή, αν η Τουρκία φιλοδοξεί να έχει κάποιον ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα και να εξασφαλίσει κονδύλια από τον μηχανισμό του SAFE, πρέπει να ξέρει ότι αυτή η επιθυμία της περνά μέσα από τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας. Και αυτό αποτελεί επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

«Ας αφήσουμε τις κορόνες πατριωτισμού και ας σκεφτούμε ότι αυτή τη δυνατότητα που έχουμε σήμερα ως χώρα, μας δίνει ένα σημαντικό διαπραγματευτικό όπλο» συμπλήρωσε και πρόσθεσε πως «όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι για να έρθει πιο κοντά η Τουρκία στην Ευρώπη, θα πρέπει να αλλάξει η στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αρνείτο να αναγνωρίσει το Ισραήλ, κάτι που ήταν η πρώτη απόφαση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. «Εγώ δεν έχω διστάσει να πω δημόσια πως η είσοδος της Κύπρου στην ΕΕ ήταν μια μεγάλη επιτυχία της Ελλάδας, του Ελληνισμού της Κύπρου και του Κώστα Σημίτη. Ωστόσο, με την ίδια άνεση μπορώ να πω πως δυστυχώς, το καθεστώς των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο παγιώθηκε στα Ίμια το 1996. Μην βλέπουμε λοιπόν μόνο μία πτυχή» σημείωσε.

«Η Τουρκία για να μπει στο πρόγραμμα SAFE θα πρέπει να απαλλάξει την Ελλάδα από την απειλή πολέμου και να σταματήσει να αμφισβητεί διαρκώς ελληνικά νησιά στο Αιγαίο μέσα από την ανυπόστατη θεωρία των γκρίζων ζωνών» τόνισε ο πρωθυπουργός και επεσήμανε ότι «και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιλαμβάνονται πως το να έρθουν πολύ κοντά στην Τουρκία δεν εξυπηρετεί κατ’ ανάγκη τα συμφέροντα της Ευρώπης».

«Αν η Ρωσία θεωρείται η νούμερο 1 απειλή, πρέπει με κάποιον τρόπο η Ευρώπη να μπορεί να αντιδράσει. Και η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα πολύ κοντά στη Ρωσία. Άρα και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας θα πρέπει να αντιληφθούν πως, αν θεωρούν τη Ρωσία ως την πρώτη υπαρξιακή απειλή, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όταν προσεγγίζουν μια χώρα που έχει αναλάβει τον ρόλο του επιδέξιου ουδέτερου. Και αυτό πολλές ευρωπαϊκές χώρες το αντιλαμβάνονται».

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ήταν από τους πρώτους που μίλησαν για την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ιδιοκτησία της ευθύνης για τη δική της συλλογική άμυνα, επισημαίνοντας πως για πολλά χρόνια η Ευρώπη παραμέλησε την άμυνά της. «Ξοδεύουμε 3% του ΑΕΠ μας για την άμυνα. Και καλά κάνουμε. Γιατί είναι προϋπόθεση για την ελευθερία μας» σημείωσε, ενώ επεσήμανε ότι ταυτόχρονα η χώρα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 2%.

«Άκουσα αυτές τις ωραίες θεωρίες της Αριστεράς –το είπε ο κ. Φάμελλος- ότι η άμυνα της χώρας ξεκινά από τη διπλωματία. Αλήθεια; Να γίνουμε τότε σαν τη Κόστα Ρίκα, χωρίς στρατό, αλλά να έχουμε ότι έχουμε ισχυρή διπλωματία. Η άμυνα της χώρας ξεκινά από την ισχυρή άμυνα» επεσήμανε ο πρωθυπουργός. Τόνισε επίσης ότι δεν θέλει να θυμίσει στη Βουλή την κατάσταση των Ενόπλων Δυνάμεων το 2019. Επιπλέον, απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής ήταν η είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ και όχι η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε.

«Η Ελλάδα σήμερα έχει τις δυνατότητες να παίξει έναν ουσιαστικό, πρωταγωνιστικό ρόλο στην ασφάλεια της ευρύτερης ανατολικής Μεσογείου. Είμαστε μια χώρα που έχει ανακτήσει το χαμένο της κύρος, της οποίας η φωνή ακούγεται. Δεν είμαστε πια μια χώρα επαίτης. Έχουμε σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες και απολαμβάνουμε σεβασμό. Δεν είμαστε μια υπερδύναμη, είμαστε μια χώρα μεσαίου μεγέθους που προσπαθεί να ασκήσει εξωτερική πολιτική με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και υπερασπιζόμενη πάντα τα εθνικά συμφέροντα» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ζήτησε, δε, μέσα από τις δευτερολογίες να φανεί αν υπάρχουν κάποια πεδία με τα οποία συμφωνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κάλεσε να τοποθετηθούν αν πιστεύουν πως πρέπει η Ελλάδα την επόμενη ημέρα να είναι παρούσα στη Γάζα, εφόσον επέλθει ειρήνη.

«Δεν έχω καμία υποχρέωση να σας ακούω να μιλάτε τον διπλό χρόνο»

Καταλήγοντας, τόνισε ότι δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει την υπόλοιπη συζήτηση. Απευθυνόμενος προς τους πολιτικούς αρχηγούς, είπε ότι «αν είχατε φροντίσετε να τηρήσετε τον χρόνο σας, θα ήμασταν μείον δύο ώρες σε σχέση με το πού βρισκόμαστε. Αν θέλετε πραγματικά να υπάρχει παρουσία δικιά μου, θα πρέπει να φροντίζετε να τηρείτε τον χρόνο σας. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σας ακούω να μιλάτε τον διπλό χρόνο».

