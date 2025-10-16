Logo Image

Ν.Δ.: Ο Π. Λεμπέσης αναλαμβάνει Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

Πολιτική

Ν.Δ.: Ο Π. Λεμπέσης αναλαμβάνει Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ / INTIME NEWS

Αναπληρωτής Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ορίζεται ο Παναγιώτης Λεμπέσης, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube