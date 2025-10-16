Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο πρωθυπουργός είναι άφαντος. Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αντιπροσωπεύει τις μάχες που έδωσε ο λαός

Δριμεία επίθεση εφ’ όλης της ύλης στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας τον ότι «είναι άφαντος».

«Άφαντος ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ είμαι καθημερινά στη Βουλή, όπως και η κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτός που είναι απών είναι ο πρωθυπουργός, η ΚΟ της ΝΔ, οι υπουργοί και ούτω καθεξής», τόνισε η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Για εμάς το πώς κείται η χώρα στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητας, κράτους δικαίου είναι σαφώς ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε εδώ μετά από μια μεγάλη ήττα, ηττήθηκε και αυτός και ο κ. Φλωρίδης και τα ενεργούμενά του στη Δικαιοσύνη», επισήμανε για την υπόθεση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μάλιστα μίλησε και για τον Νίκο Δένδια, ο οποίος «είχε την αξιοπρέπεια να πει το αυτονόητο, ότι είναι αδιανόητο να αρνείται κάποιος σ’ έναν πατέρα να μάθει πώς πέθανε το παιδί του». «Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη αντιπροσωπεύει τις μάχες που έδωσε ο λαός, κι όχι τις μάχες που έδωσαν Υπουργοί και Υφυπουργοί».

