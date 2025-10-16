Logo Image

Κώστας Τσιάρας: Διαψεύδει τα περί παραίτησής του – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ»

Πολιτική

Κώστας Τσιάρας: Διαψεύδει τα περί παραίτησής του – «Δεν λιγοψύχησα ποτέ»

«Ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου - Η αξιοπιστία των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους» αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

Δημοσιεύματα περί παραίτησής του διαψεύδει κατηγορηματικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου» αναφέρει ο κ. Τσιάρας.

 «Η αξιοπιστία των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους

«Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών» τονίζει και προσθέτει: «Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube