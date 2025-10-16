Ε. Μελέτη: «Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει σταθερή υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας»

Έμφαση στην προστασία των αμάχων, τη διασφάλιση πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια και τη βιώσιμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής δράσης σε περιοχές κρίσεων, δίνει η γνωμοδότηση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και για την οποία εισηγήτρια για το ΕΛΚ, ήταν η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ε. Μελέτη.

Όπως τόνισε η κ. Μελέτη, «η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα δεν μπορεί να εμποδίζεται. Οι άμαχοι δεν πρέπει να συγχέονται με τη Χαμάς ούτε να πληρώνουν το τίμημα του πολέμου. Η Ευρώπη οφείλει να παραμείνει σταθερή υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας».

Επιπλέον, στην έκθεση, υπογραμμίζεται η ανάγκη για αποτελεσματικότερη στήριξη των πιο ευάλωτων ομάδων, ιδίως γυναικών και κοριτσιών που πλήττονται δυσανάλογα από ανθρωπιστικές κρίσεις, αντιμετωπίζοντας κινδύνους έμφυλης και σεξουαλικής βίας, που συχνά χρησιμοποιούνται ως όπλα πολέμου. Ζητείται ενίσχυση της προστασίας τους και εξασφάλιση πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, όπως υγεία, εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη, με πλήρη συμμόρφωση στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Ουσιαστική συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων

Τονίζεται επίσης η ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν τη διαχείριση ανθρωπιστικών κρίσεων, καθώς η εμπλοκή τους οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες παρεμβάσεις.

«Η γνωμοδότηση προωθεί μια πιο δίκαιη και στοχευμένη ευρωπαϊκή ανθρωπιστική πολιτική, ενισχύοντας τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και ζητώντας από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προστασία των ανθρωπιστικών αξιών», τονίζεται στην έκθεση.

«Το μέλλον της ανθρωπιστικής βοήθειας περνά μέσα από την ισότητα των φύλων, τη σταθερή χρηματοδότηση και τον διαρκή σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», είπε, καταλήγοντας η κ. Μελέτη.