Κουτσούμπας: Καταγραφήκατε με την πλευρά των γενοκτόνων – Αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί πάντα

«Μπορεί να μην τολμήσατε να έρθετε στη Βουλή τις προηγούμενες δύο ημέρες για να υπερασπιστείτε το αντεργατικό σας έκτρωμα, αλλά και το σημερινό θέμα δεν είναι άσχετο, μιας και η πολεμική προπαρασκευή και η εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας πάνε πακέτο», είπε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, στην έναρξη της ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε πως ο λαός μπαίνει σε μεγάλους κινδύνους από την πολιτική εμπλοκής στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για τα συμφέροντα της αστικής τάξης και υποστήριξε πως η Ε. Ε προετοιμάζεται για γενικευμένο πόλεμο τα επόμενα χρόνια.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη των λαών που παλεύουν για το δίκιο τους και μπορούν να λυγίσουν κάθε δυνάστη», συνέχισε.

Όπως επισήμανε, διαχρονικά οι κυβερνήσεις ψηφίζουν πολεμικές δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά με την επιθετική πολιτική της άρχουσας τάξης στο πλαίσιο των ευρύτερων ερωατλαντικών σχεδιασμών. Ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε στοιχεία για την αποστολή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, αλλά και για εφοδιασμό της Ουκρανίας με κρίσιμο στρατιωτικό υλικό, «για να συνεχίζεται το μακελειό».

Σχολιάζοντας την αναφορά του πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία, με αφορμή την κατάσταση στην Κύπρο, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ υπογράμμισε πως για την επιβολή και διαιώνιση κατοχής στην Κύπρο ευθύνονται ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, «πολύχρονη κατοχή υπάρχει και στην Παλαιστίνη, αλλά η κυβέρνηση στηρίζει τον κατακτητή».

«Σας προκαλώ να θυμηθείτε τι λέγατε μετά τη νατοϊκή σύνοδο στο Βίλνιους, το 2023. Καλλιεργούσατε στον λαό μας ψεύτικες προσδοκίες, με σκοπιμότητα. Η κυβέρνηση έλεγε ότι η μοναδική διαφορά είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Αυτό διαψεύστηκε στην πράξη. Στο τραπέζι κατατέθηκε και πάλι το πακέτο διεκδικήσεων της Τουρκίας.

Το ζήτημα δεν είναι αν θα γίνεται διάλογος, αλλά με τι περιεχόμενο θα γίνεται. Το ΚΚΕ εξαρχής αποκάλυψε ότι τα περιβόητα ήρεμα νερά είναι κυβερνητικό κατασκεύασμα για να προωθηθεί το παζάρι για τη νατοϊκή συνοχή στην περιοχή», ανέφερε.

«Μπορεί να έχετε μπει κι εσείς στο φαν κλαμπ του Τράμπ, εκεί που είναι ήδη ο κ. Βελόπουλος και ο κ. Γεωργιάδης», είπε στον πρωθυπουργό ο κ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας: «Ήσασταν ίσως ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφτηκε το Ισραήλ για να εκφράσετε τη στήριξή σας στον σφαγέα Νετανιάχου. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένος με τον αριθμό των 68.000 νεκρών και να μην το θεωρείτε μεγάλη απώλεια. Συνολικά η στάση της κυβέρνησή σας ήταν ντροπιαστική για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Προσωπικά εσείς ως πρωθυπουργός και η κυβέρνησή σας καταγραφήκατε με την πλευρά των γενοκτόνων και αυτή η ντροπή θα σας ακολουθεί για πάντα.

Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός για αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στο τέλος της διαδικασίας είναι πρόκληση, μιας και αποδέχεται στην πράξη την ισραηλινή κατοχή.

Αλήθεια κ. πρωθυπουργέ, πώς νιώσατε στα πίσω καθίσματα σε ρόλο ντεκόρ την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε το ρόλο ρυθμιστή στη Γάζα και με τον Τραμπ να του πλέκει το εγκώμιο; Εσείς κ. Βελόπουλε που το παίζετε και υπερπατριώτης;», διερωτήθηκε ο γραμματέας του ΚΚΕ.

