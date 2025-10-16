Σ. Φάμελλος: Το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρικνώνεται – Η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη είναι αυτή που δεν τολμά να χαρακτηρίσει γενοκτονία αυτό που χαρακτηρίζει ο ΟΗΕ

Βαθιά ανήσυχος δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της Βουλής ακούγοντας τον κ. Μητσοτάκη «να καταθέτει μία παραποιημένη εικόνα για τα πραγματικά δεδομένα της εξωτερικής πολιτικής και για την θέση της χώρας μας».

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση για σοβαρά ελλείματα και τις ελλείψεις στην εξωτερική πολιτική, κάνοντας λόγο για έλλειμα στρατηγικής, ανεπάρκεια, ανικανότητα και υποχωρήσεις της Ελλάδας.

«Στην εξωτερική πολιτική εδώ και χρόνια το βασικό χαρακτηριστικά είναι η αδράνεια και το περιθώριο και η απουσία μιας δυναμικής, πρωτοποριακής εξωτερικής πολιτικής. Και έρχεστε και μιλάτε εσείς για συναίνεση, ένα κόμμα που έχει κάνει την εξωτερική πολιτική αντικείμενο ψηφοθηρικών και μικροπολιτικών επιδιώξεων», ανέφερε υποστηρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατηγορεί για μιλιταρισμό, όπως είπε ο πρωθυπουργός, αλλά για ανεπάρκεια και ανικανότητα.

«Ο κ. Πλεύρης δεν εκδιώχθη από τη Λιβύη; Το τουρκολιβυκό δεν έγινε επί της κυβέρνησής σας; Το καλώδιο δεν σταμάτησε επί κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη; Η απουσία μας από όλες τις διεθνείς διασκέψεις δεν έγινε επί κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι όλα αυτά «είναι το προσωπικό σας διαβατήριο αναξιοπιστίας».

«Η Ελλάδα εδώ και έξι χρόνια δεν παίζει απλά άμυνα. Καταγράφουμε ήττες. Το διεθνές αποτύπωμα της χώρας συρρικνώνεται», συνέχισε υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άφησε κεφάλαιο και στην εξωετερική πολιτική «που εσείς καταναλώσατε άσκοπα».

«Η εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη είναι αυτή που δεν τολμά να χαρακτηρίσει γενοκτονία αυτό που χαρακτηρίζει ο ΟΗΕ. Δεν τολμά να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη όταν το 82% των χωρών του ΟΗΕ έχουν προχωρήσει», κατηγόρησε την κυβέρνηση.

Σχολιάζοντας την σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την παύση των εχθροπραξιών και την επιστροφή των ομήρων και των κρατουμένων. Μάλιστα σε αυτό το σημείο σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης αποχώρησε, αναφέροντας ότι δεν αντέχει να ακούει τις ήττες. «Για να καταλάβαιτε τι σημασία έχει η εξωτερική πολιτική για τον κ. Μητσοτάκη. Ήρθε, είπε το αφήγημά του και δεν κάνει κανένα διάλογο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναγνώριση της Παλαιστίνης και της γενοκτονίας

Για τον κ. Φάμελλο η βιώσιμη λύση για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής είναι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης, «για το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πάρει θέση, που θεωρώ ότι είναι ντροπιαστική υποστήριξη του κ. Νετανιάχου». Πρότεινε έτσι ως πρώτο αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης τη δέσμευση του πρωθυπουργού για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.

Το δεύτερο ζήτημα, όπως είπε, έχει να κάνει με την αναγνώριση της γενοκτονίας. Όπως είπε μάλιστα, η γενοκτονία δεν είναι μια βαριά λέξη. «Είναι μια θεσμική διατύπωση ενός πραγματικούς εγκλήματος που έχει παραμετροποιηθεί από τον ΟΗΕ», είπε χαρακτηριστικά κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι υποστηρίζει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκθέτει τη χώρα.

Παράλληλα, ο κ. Φάμελλος εξέφρασε την ανησυχία του για την υποτίμηση, όπως είπε, των διεθνών θεσμών και των αποφάσεών τους από την κυβέρνηση.

«Λιμνάζοντα νερά» στα ελληνοτουρκικά

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι τον ανησυχεί που η Ελλάδα υποχωρεί την ώρα που η Τουρκία ενισχύεται- αναφέροντας μάλιστα τον ρόλο της στις ειρηνευτικές προσπάθειες για τη Γάζα.

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία στρατηγική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και έχει επαναπαυθεί στη διακήρυξη των Αθηνών, κάνοντας λόγο για πολιτική «πλήρους αδράνειας».

Σχολιάζοντας επίσης την δήλωση του πρωθυπουργού ότι είμαστε σε ήρεμα νερά, έκανε λόγο για «λιμνάζοντα και επικίνδυνα νερά, με την Ελλάδα σε τέλμα».

Την ομιλία του κ. Τραμπ, την ακούσατε;

Ένα άλλο σημαντικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Φάμελλος είναι η αλλαγή που γίνεται στο διεθνές πεδίο σε επίπεδο ΟΗΕ. «Την ομιλία του κ. Τραμπ, την ακούσατε; Ακούσατε την επίθεση στην επιστήμη, στο διεθνές δίκαιο, στην ανεξαρτησία των κρατών, στα δικαιώματα των πολιτών, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δημοκρατικά δικαιώματα; Το δίκαιου του ισχυρού επιδιώκεται να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο. Δεν μας απασχολεί αυτό;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι δεν ακούσαμε επίσης τίποτα για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

«Είναι δυνατόν η ΕΕ να είναι παρακολούθημα των χειρισμών των ΗΠΑ;», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να λύσει το ουκρανικό μέσω της διπλωματίας και όχι με το ReArm Europe «με το οποιο διαφωνούμε πλήρως γιατί αφαιρεί κρίσιμους πόρους από τον κοινωνικό τομέα και τους πολίτες».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε μάλιστα υποκριτική την στάση της ΕΕ που καταδικάζει την κατοχή στην Ουκρανία αλλά δεν κάνει τίποτα για την κατοχή στην Κύπρο.