Ν. Ανδρουλάκης: Άλλο η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία – Δεν λειτουργεί το ΥΠΕΞ

«Άλλο η στρατηγική σχέση και άλλο η ανοχή σε μια γενοκτονία. Εμείς θέλουμε άριστους δεσμούς με τον λαό του Ισραήλ. Αλλά δεν ξεχνάμε ότι εκατομμύρια πολίτες του είναι ενάντια στις επιλογές του Νετανιάχου. Μην εμπλέκετε τη χώρα μας σε επικίνδυνα παιχνίδια», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταλόγισε στην κυβέρνηση «μονομερή ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου». Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, είπε πως στόχος πρέπει να είναι μια συμφωνία που θα ανοίγει τον δρόμο για τη λύση των δύο κρατών. «Πρέπει να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο λαών» τόνισε και πρόσθεσε: «Αυτό περνά από την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης».

«Ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας εκτός από το ντεκόρ; Το μόνο που καταφέραμε τόσους μήνες ήταν μία φωτογραφία του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Τραμπ, την ίδια ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος επαινούσε τον κ. Ερντογάν» τόνισε και διερωτήθηκε: «Πού ήταν η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα που οι υπόλοιποι έπαιρναν πρωτοβουλίες αναγνώρισης; Έκαναν επικοινωνιακά παιχνίδια οι εταίροι μας, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο; Ποια ήταν η στάση μας; Δυστυχώς η μονομερής ταύτιση με τον σφαγέα Νετανιάχου».

Κατέκρινε επίσης δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι «κακώς αναγνωρίζουμε το Διεθνές Δικαστήριο, επειδή διώκει τον πρωθυπουργό και υπουργούς του Ισραήλ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε κ. πρωθυπουργέ πόσο ολέθρια είναι αυτή η προσέγγιση; Πείτε μας, κ. Μητσοτάκη, δέχεστε αυτές τις δηλώσεις; Κι όμως, η ιστορία και η θέση της χώρας μας δημιουργούσαν όχι μόνο το δικαίωμα αλλά την υποχρέωση να έχουμε ενεργητικό ρόλο», όπως σημείωσε.

Ανέφερε επίσης πως «αυτοί που δεν έβλεπαν σήμερα τα νεκρά παιδιά των Παλαιστινίων, είναι οι ίδιοι που δεν έβλεπαν τα θύματα του Ολοκαυτώματος». Τόνισε επιπλέον πως είναι προς το συμφέρον της χώρας η σταθερότητα στην περιοχή, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εκθέσατε τη χώρα και την ιστορία του ελληνικού λαού».

«Δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών»

Ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «δεν λειτουργεί το υπουργείο Εξωτερικών. Είναι στη χειρότερη κατάσταση έπειτα από πολλά χρόνια», προσθέτοντας πως αυτό αποδεικνύεται από μία σειρά γεγονότων.

«Είναι δυνατόν επί ένα μήνα να υπάρχει από τον ευρωπαϊκό οργανισμό άμυνας αναρτημένη μελέτη που μιλάει για τουρκολιβυκό μνημόνιο και να μην το έχει πάρει χαμπάρι κανείς από εσάς, μέχρι να αναδείξει το θέμα ο ευρωβουλευτής μας Γιάννης Μανιάτης; Λειτουργεί αυτή η κυβέρνηση;» διερωτήθηκε.

«Προσβολή για την Ελλάδα η αποτυχία της συνάντησης με Ερντογάν»

«Όταν δεν είσαι στο τραπέζι, συνήθως είσαι στο μενού» επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Είπε επίσης πως ήταν απογοητευτική η παρουσία του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, κάνοντας λόγο για αποτυχία και επικίνδυνο ερασιτεχνισμό, αναφερόμενος στη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, την οποία χαρακτήρισε προσβολή για την Ελλάδα.

Επεσήμανε ότι επιθυμούμε διάλογο με αποτελέσματα με την Τουρκία, αλλά δεν γίνεται να απαντάμε στις αναφορές της Άγκυρα για «γαλάζια πατρίδα» μιλώντας για «ήρεμα νερά».

«Καμία συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας»

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι δεν έχει καμία θέση η Τουρκία στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας. «Αφήστε λοιπόν τις επικίνδυνες προϋποθέσεις. Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με κανέναν τρόπο στην ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας» τόνισε. Καταλόγισε, δε, στην κυβέρνηση ότι «βύθισε» τη συμφωνία του Ελσίνκι.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου, ενώ φαίνεται πως έχει βραχυκυκλώσει πλήρως η υλοποίησή του, μετά τις παράνομες αντιδράσεις της Τουρκίας».

«Δεν είναι σημαία ευκαιρίας το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό από όλους. Αυτό επιβάλει το συμφέρον της χώρας» τόνισε και επεσήμανε: «Πού υπήρξε διορατικότητα για όλα αυτά; Πού υπήρξε επίγνωση; Πουθενά».

Καταλόγισε επίσης ερασιτεχνισμούς και λάθος χειρισμούς στην κυβέρνηση στο θέμα της Λιβύης. «Φτάσαμε στο σημείο και ο Χαφτάρ και η δυτική Λιβύη να παίζουν παιχνίδι με την Τουρκία και εμείς να είμαστε οφσάιντ» τόνισε. «Και με την Αίγυπτο, καθησυχάζατε για τη Μονή Σινά. Προσπαθείτε με τεχνάσματα να αποφύγετε την ουσία της υπόθεσης» σημείωσε.

«Μεγάλες ευθύνες έχουν και οι εταίροι μας, που πρέπει να κατανοήσουν τον πραγματικό χαρακτήρα του αναθεωρητισμού» τόνισε και αναφέρθηκε στις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα για το Κυπριακό. Σε άλλο σημείο, επέκρινε τους Ευρωπαίους ηγέτες για «σιωπηλό φόντο, ντεκόρ στον Αμερικανό πρόεδρο που σχολιάζει κατά το δοκούν όποιον θέλει κι όπως θέλει, επιλέγοντας ποιον θα υμνήσει και ποιον θα αγνοήσει».

naftemporiki.gr

