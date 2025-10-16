Live – Κ. Μητσοτάκης: Υπερασπιζόμαστε σθεναρά τα εθνικά συμφέροντα – Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική

Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχει υπερασπιστεί σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί με συνέπεια την ειρήνη και την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας τη συζήτηση κορυφής στη Βουλή με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική.

Τονίζοντας την ανάγκη συγκλίσεων, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται ούτε στα καφενεία, ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ και σίγουρα δεν γίνεται να εξαντλούνται σε εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες». «Η ενεργή διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με την επαναστατική γυμναστική. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν ανευθυνότητες» ανέφερε.

Δήλωσε επίσης «υπερήφανος γιατί η Ελλάδα σήμερα στέκεται πλέον όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ως πυλώνας σιγουριάς σε μία ταραγμένη περιοχή, ως γέφυρα διεθνών συνεργασιών χωρίς να ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να προσπαθεί να τις συνδιαμορφώσει».

Δείτε ζωντανά τη συζήτηση στη Βουλή:

«Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς ισχυρή οικονομία»

Επισήμανε ακόμη πως δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα, χωρίς η Ελλάδα να διαθέτει μια ισχυρή οικονομία». «Η πηγή της ισχύος μια χώρα πρέπει να είναι η αποτρεπτική της δυνατότητα» είπε, παραθέτοντας όσα έχει κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης.

«Σκοπός της πατρίδας μας είναι πάντα να διαθέτει ποιοτική υπεροχή έναντι οποιουδήποτε αντιπάλου και είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται» συνέχισε.

«Η χώρα μας οφείλει να είναι πάντα έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της»

Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε την κριτική περί «μιλιταρισμού» τονίζοντας πως η πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται στον ρεαλισμό. «Η χώρα μας οφείλει να είναι πάντα έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Επιδιώκει την ειρήνη, όμως η ειρήνη θα διατηρηθεί μέσα από την ισχύ της πατρίδας μας, όχι μέσα από την αδυναμία της» σημείωσε, τονίζοντας πως η κυβέρνηση «διασφαλίζει την σταθερότητα μέσα από την ετοιμότητα, με την εθνική άμυνα να πλαισιώνεται από την ενεργό διπλωματία».

Μίλησε ακόμη για την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας: «Η πατρίδα μας έχει αυξήσει τις διεθνείς της συμμαχίες. Εξελίσσεται σε σημαντικό ενεργειακό πυλώνα» σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Η Ελλάδα θα διεκδικήσει θέση στη επόμενη μέρα στη Γάζα»

Εστιάζοντας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός είπε πως «η αναβαθμισμένη θέση της χώρας επιβεβαιώνεται και με την παρουσία της Ελλάδας στη Σύνοδο του Σαρμ Ελ Σέιχ. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή επέμενε στην ανάγκη να υπάρχει κατάπαυση πυρός και απελευθέρωση ομήρων. Σε αντίθεση με όσα εμμονικά κάποιοι επαναλαμβάνουν ήταν πάλι δρώσα σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις στην πρώτη γραμμή» είπε, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα θα διεκδικήσει και θα πετύχει θέση τη συμμετοχή της σε όλα όσα θα ακολουθήσουν στη Γάζα κατά την επομενη φάση».

Σημείωσε επίσης πως «δεν είναι ώρα να παίξουμε παιχνίδια εντυπώσεων» και πως «για την Ελλάδα η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα έρθει μόνο στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας , που πρέπει να έχει την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών». Τόνισε ακόμη πως η Ελλάδα ενδυναμώνει την εταιρική της σχέση με το Ισραήλ. «Εμείς βλέπουμε το Ισραήλ ως χώρα-στρατηγικό εταίρο ανεξάρτητα από την κυβέρνηση που κυβερνά το Ισραήλ» ανέφερε.

«Προκαταρκτική κοινή κατανόηση για τη Μονή Σινά – Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της»

Αναφερόμενος στο θέμα της Μονής Σινά, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι έχει υπάξει «προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών». «Αυτονόητα τον τελευταίο λόγο θα τον έχει στην Σιναϊτική Αδελφότητα. Διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών» ξεκαθάρισε.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία – Καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα ελληνοτουρκικά, επαναλαμβάνοντας πως η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο, αλλά δεν μπαίνει σε συζήτηση για θέματα κυριαρχίας. «Θέλουμε τη συνεργασία, αλλά υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια» είπε, συμπληρώνοντας πως «η Ελλάδα ζητά να αρθεί η απειλή πολέμου από την Τουρκία επιμένοντας ότι η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο κρατών είναι η μοναδική διαφορά είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο».

Αιχμές για «ψευτοπατριώτες»

Αποκρούοντας παράλληλα τις αιτιάσεις για την πολιτική της κυβέρνησης διερωτήθηκε: «Γιατί κάποιοι κατακρίνουν τόσο εύκολα την πολιτική των ήρεμων νερών; Τι θέλουν; Ταραγμένα νερά; Φουρτούνες, ατυχήματα και εντάσεις; Θα συνιστούσα μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες που δηλώνουν πάντα ετοιμοπόλεμοι από την ασφάλεια του καναπέ τους».

