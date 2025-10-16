Οι δύο συναντήσεις ΑΓΕΝ που ενισχύουν τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Δύο κρίσιμες επισκέψεις του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα στις ΗΠΑ και συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς ηγέτες σηματοδότησαν την εμβάθυνση των στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Όπως έγινε γνωστό, ο ΑΓΕΝ πραγματοποίησε μια σειρά υψηλού επιπέδου επαφών από την Τρίτη 7 έως τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 στις ΗΠΑ, κάτι που επιβεβαίωσε τις στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ αλλά και την από κοινού επιθυμία για περεταίρω εμβάθυνσή τους σε επιχειρησιακό, τεχνολογικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Ο ΑΓΕΝ συναντήθηκε με τον Αμερικανό ομόλογό του Admiral Ντάριλ Κοντλ, έπειτα από πρόσκληση του τελευταίου στη Φιλαδέλφεια, στο ιστορικό Carpenter’s Hall.

Στο επίκεντρο της συνάντησής τους η οποία πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα βρέθηκαν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και η διασφάλιση αμοιβαίων συμφερόντων σε όλα τα ναυτικά μέτωπα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αρχηγός ΓΕΝ μετέβη στην Ουάσινγκτον και συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Γραφείου Διεθνών Ναυτικών Προγραμμάτων (NIPO), Rear Admiral Raymond P. Owens III.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», ο ΑΓΕΝ πραγματοποίησε και μία εκτός των προγραμματισμένων, συνάντηση τριάντα λεπτών με τον ον Διευθυντή του Γραφείου Διεθνών Ναυτικών Προγραμμάτων όπου συζήτησαν την πρόοδο υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού όπως η συντήρηση των ελικοπτέρων Sikorsky S-70B (Aegean Hawk), τα τέσσερα παράκτια περιπολικά τύπου ISLAND της αμερικανικής ακτοφυλακής και την απόκτηση επιπλέον τρία αλλά και το πρόγραμμα φρεγατών Constellation στο οποίο θέλει η Ελλάδα να ενταχθεί.

Παράλληλα, επισκέφθηκε την Ελληνική Πρεσβεία, συνομίλησε με την Πρέσβη Αικατερίνη Νασίκα και ενημερώθηκε για την πορεία των Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούν στις ΗΠΑ.

Επιπλέον, επισκέφθηκε το US Naval Postgraduate School στο Monterey, όπου συζήτησε με την Πρόεδρο Vice Admiral (Ret.) Ann E. Rondeau για προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης και μη επανδρωμένων συστημάτων, ενισχύοντας την τεχνολογική συνεργασία και την εκπαίδευση προσωπικού.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΑΓΕΝ συνάντηση και την γυναίκα προκάτοχο του Ντάριλ Κοντλ ΑΓΕΝ Λίζα Φρανκέτι στο πλαίσιο του 14ου Διαπεριφερειακού Συμποσίου Ναυτικής Δύναμης στη Βενετία τον Οκτώβριο του 2024 με την Φρανκέτι να επισημαίνει την αποτελεσματική ηγεσία της Ελλάδας στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ», η οποία συνεργάζεται με την αμερικανική επιχείρηση στην περιοχή (αν και επιθετική) «Prosperity Guardian», διασφαλίζοντας την προστασία της διεθνούς τάξης και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας έναντι των επιθέσεων των προσκείμενων στο Ιράν ανταρτών Χούθι.

Οι δύο συναντήσεις αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα ενισχύει τον διεθνή της ρόλο με ενεργητική διπλωματία και ισχυρή αμυντική θωράκιση.

Η συνεργασία αυτή θέτει γερά θεμέλια για μελλοντικές αποστολές, τεχνολογική και επιχειρησιακή καινοτομία, και την περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων Αθήνας – Ουάσινγκτον.