Βουλή: Λιποθύμησε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου – Διακόπηκε η διαδικασία

Πολιτική

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Κλήθηκε ιατρός για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες

Η συνεδρίαση της Βουλής για το εργασιακό νομοσχέδιο σταμάτησε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε. Η βουλευτής ήταν ειδική αγορήτρια στο νομοσχέδιο, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της.

Τη στιγμή που η Αθανασίου έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στο βήμα, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος μιλούσε εκείνη τη στιγμή για το νομοσχέδιο, διέκοψε αμέσως την ομιλία του και μαζί με άλλους βουλευτές έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Στο σημείο κλήθηκε επίσης ο γιατρός της Βουλής, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσει αύριο στις 9 το πρωί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και στις 10 το πρωί να διεξαχθεί η προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ – ΜΠΕ

