Η ενεργητική διπλωματία έναντι της αδράνειας το κεντρικό μήνυμα Μητσοτάκη σήμερα στη Βουλή

Δύσκολη αναμένεται να είναι η σημερινή συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για κρίσιμα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, με την αντιπολίτευση να επιτίθεται στην κυβέρνηση για την εικόνα της χώρας στη διεθνή αρένα.

Με κεντρικό μήνυμα πως η υπεροχή της ενεργητικής διπλωματίας έναντι της αδράνειας και της παρακολούθησης των γεγονότων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει από το βήμα της Βουλή στις 11:00 πμ για να ενημερώσει το Σώμα κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού.

Όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη ο πρωθυπουργός αποφάσισε να διευρύνει τη συζήτηση που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ώστε να αποτελέσει την ευκαιρία για μια πλήρη παρουσίαση της ελληνικής διπλωματίας και στρατηγικής στα διεθνή ζητήματα αλλά και να δώσει την ευκαιρία στους πολιτικούς αρχηγούς να τοποθετηθούν για όλα τα μέτωπα.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει τη στάση της Ελλάδας και τα οφέλη που έχουν προκύψει από αυτή, σε ευρωπαϊκό, αμερικανικό, ελληνοτουρκικό και μεσανατολικό επίπεδο.

Διπλωματική και αμυντική θωράκιση της Ελλάδας

Η ομιλία θα συνδέσει την εξωτερική πολιτική με την οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης από το 2019 η οποία αναβαθμίζει την κοινωνικοπολιτική θέση της χώρας και της επιτρέπει να θωρακίζεται αμυντικά.

«Η άμυνα αποτελεί την μια όψη της ασπίδας, ενώ η άλλη όψη της είναι η διπλωματία» σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο παλαιστινιακό ζήτημα, επισημαίνοντας τη συμμετοχή του στη Διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα, τις καλές σχέσεις με το Ισραήλ και την επίσκεψη της Παλαιστίνιας Υπουργού Εξωτερικών Βάρσεν Αγκαμπεκιάν Σαχίν προ ημερών στην Αθήνα.

«Αυτά τα δεδομένα ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας σε ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά έργα στη Γάζα», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Τα ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο

Στη Βουλή οι τόνοι δεν αποκλείεται να ανέβουν όταν θα επικεντρωθεί η συζήτηση στον ελληνοτουρκικό διάλογο τη στιγμή που η αντιπολίτευση «χρεώνει» στην ελληνική διπλωματία, μεταξύ άλλων, την ακύρωση τη συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει την πολιτική των «ήρεμων νερών», υπογραμμίζοντας τα οφέλη της χωρίς να παραβλέπει τις βασικές διαφορές με την Τουρκία (ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα), ενώ παράλληλα, θα παρουσιάσει με επιχειρήματα τα απτά αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής:

Επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια

Συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός

Διαγωνισμούς για υδρογονάνθρακες με συμμετοχή της Chevron

Δημιουργία δύο νέων Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και τις νότιες Κυκλάδες

Όπως αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας και όχι σε επίπεδο συνθημάτων ή φωνασκίας και αυτό θα συνεχίσει να πράττει.