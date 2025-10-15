ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Αποχή από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να απέχει από την ψηφοφορία για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όπως ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης, στην Ολομέλεια, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Γιαννούλης κατήγγειλε ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί τα συμφέροντα λίγων και πλήττει τα δικαιώματα των πολλών, σημειώνοντας ότι «στερεί το οξυγόνο των επόμενων γενιών» και αμφισβητεί θεμελιώδη εργασιακά κεκτημένα.

«Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε αυτό το έκτρωμα, την εργασιακή απορρύθμιση που επιτίθεται στα δικαιώματα που αποκτήθηκαν με αγώνες προηγούμενων γενεών», τόνισε, προσθέτοντας ότι η απόφαση είναι συνειδητή απέναντι στη «νομοθετική αυθαιρεσία» της κυβέρνησης, η οποία, όπως υποστήριξε, προστάτευσε σκάνδαλα και κακοδιαχείριση δημοσίου χρήματος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κατέληξε καταγγέλλοντας ότι ούτε οι 13 ώρες εργασίας ούτε η διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορούν να νομιμοποιηθούν με το νομοσχέδιο, που φέρει τον τίτλο «Δίκαιη εργασία για όλους».