Ο Χακάν Φιντάν προσκλήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Πρόσκληση να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (20/10) στο Λουξεμβούργο, έλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δεν έχει απαντήσει ακόμη ούτε θετικά ούτε αρνητικά, δεν αποκλείεται ωστόσο να παρευρεθεί όπως είχε συμβεί άλλωστε και στην άτυπη Σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ (29/8), έπειτα από πενταετή απουσία της Άγκυρας.

Στο Λουξεμβούργο ο Γεραπετρίτης

Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χωρίς να αποκλείεται -εφόσον αποδεχτεί την πρόσκληση ο Χακάν Φιντάν- να πραγματοποιήσουν ένα σύντομο τετ α τετ.

Τούτο διότι η Αθήνα δεν «κρατά» στην Άγκυρα το γεγονός ότι δεν συναντήθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αντιθέτως κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν εντός και εκτός συνόρων πως «η ακύρωση της συνάντησης δεν σηματοδοτεί διακοπή του ελληνοτουρκικού διαλόγου».

Αν και δεν θεωρείται καλό το «timing» λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στην ευρύτερη γειτονιά των δύο κρατών.

Το μόνο σίγουρο είναι πως την αποδοχή ή μη της πρόσκλησης από τον Χακάν Φιντάν μπορεί να επηρεάσει η συνάντηση που θα έχει με τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών Γιοχάν Βάντεφουλ την Παρασκευή (17/10) στην Άγκυρα με αντικείμενο συζήτησης τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter αλλά και το αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE.

Όπως έγινε γνωστό από τον εκπρόσωπο του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών «η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγματεύσεις σχετικά με την παράδοση Eurofighter στην Τουρκία».

Η ατζέντα

Η ατζέντα του Συμβουλίου θα είναι πλήρης και κρίσιμη καθώς θα συζητηθούν το Ουκρανικό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την υπογραφή της συμφωνίας και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ινδοειρηνικού.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επόμενη μέρα μετά την παρουσία της Ελλάδα στη κρίσιμη Σύνοδο Ειρήνης στην Αίγυπτο, διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι:

Πρώτον, η Ελλάδα παραμένει στη πάγια θέση απρόσκοπτης παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και προτίθεται το επόμενο χρονικό διάστημα να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη

Δεύτερον, η ανάγκη σταθεροποίησης που αποτελεί ένα «κλειδί» για να εμπεδωθεί η ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζα

Τρίτον, να διασφαλιστεί το ταχύτερο δυνατό η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα

Τέταρτον, η Ελλάδα ως αξιόπιστος συνομιλητής των εμπλεκόμενων μερών θα συμβάλλει στην επόμενη μέρα.

«Σε ότι αφορά την ανοικοδόμηση η Ελλάδα θα συμβάλλει μέσω κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα για την βελτίωση της ζωής των Παλαιστινίων», σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Μετά τη Γάζα το βλέμμα της διεθνούς πολιτικής σκηνής στην Ουκρανία

Για το ουκρανικό η θέση της Ελλάδας, όπως τονίζουν από την κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρη.

Όπως δήλωσε προ ημερών ο Γιώργος Γεραπετρίτης «έχουμε ταχθεί εξ αρχής υπέρ της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα, ήταν μια επιλογή ευθύνης για τη χώρα μας. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό μια χώρα, όπως η Ελλάδα, η οποία ανέκαθεν τάσσεται με την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και κατά οποιασδήποτε μορφής αναθεωρητισμού, να συντάσσεται με τον αμυνόμενο και όχι με τον επιτιθέμενο».

Πρόσθεσε επίσης ότι «διατηρούμε μια μικρή αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Νομίζω έχει υπάρξει πλέον μία γενική κατανόηση ότι οι πόλεμοι δεν είναι η λύση. Μόνο η διπλωματία μπορεί να είναι η λύση. Ειδικά για το ζήτημα της Ουκρανίας, η Ελλάδα επίσης θα είναι παρούσα, όχι με στρατιωτικά μέσα. Θα είναι όμως παρούσα σε ό,τι αφορά την κατάσταση την ανθρωπιστική και την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Και βεβαίως, όπου απαιτηθεί, διπλωματικά ή πολιτικά, εμείς θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας».

Η επικείμενη Σύνοδος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στο Λουξεμβούργο αναδεικνύει τη σημασία της διπλωματίας και της συνεργασίας των κρατών-μελών σε μια περίοδο κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων.