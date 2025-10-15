Πηγές ΝΔ: Με εντολή Τυχεροπούλου η πληρωμή 6.000 δεσμευμένων ΑΦΜ του «Φραπέ» συμπεριλαμβανομένου

Με εντολή της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πληρώθηκαν 6.000 δεσμευμένα ΑΦΜ μεταξύ αυτών και του «Φραπέ» υποστηριζουν πηγές της ΝΔ παραμπέμποντας «σε όσα αποκάλυψε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Σταυρούλα Κουρμέντζα».

Οπως σημειώνουν κύκλοι του κυβερνώντος κόμματος, «τo ‘παράδοξο’ είναι ότι οι κωδικοί αυτοί αφού πληρώθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2023, μετά από λίγες ημέρες δεσμεύθηκαν και πάλι».

Αναλυτικά η ΝΔ σημειώνει:

«Οπως ανέφερε στην Εξεταστική Επιτροπή η Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ Σταυρούλα Κουρμέντζα, τα δεσμευμένα ΑΦΜ προέκυψαν από πολλαπλά αρχεία excel και περιλάμβαναν 7.786 κωδικούς. Η ίδια σημείωσε ότι τα συνέλεξε και έλεγξε για το αν είχαν καταχωρηθεί τα αποτελέσματα στο πληροφοριακό σύστημα.

Στην κατάθεσή της και απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ κ. Μακάριου Λαζαρίδη, η μάρτυρας τόνισε, ότι το 2022 είχαν ξεκινήσει οι άμεσες ενισχύσεις από την κυρία Τυχεροπούλου η οποία εξέδωσε ανακοίνωση που ζητούσε από τους δικαιούχους παραγωγούς των δεσμευμένων να καταθέσουν ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας για όσα δήλωναν.

Ξαναδεσμεύτηκαν τα ΑΦΜ

Δόθηκε μάλιστα παράταση προθεσμίας στην υποβολή δικαιολογητικών.

«Όταν δόθηκαν τα αρχεία των δεσμεύσεων, δίπλα σε κάθε ΑΦΜ υπήρχε μια απόφαση ελέγχου» σημείωσε η μάρτυρας: «Μου είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος (σ.σ. ήταν προσωρινός διευθυντής τεχνικών ελέγχων) ότι έκανε ο ίδιος τον έλεγχο ενώ απαγορεύεται. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Τυχεροπούλου και ο Θεοδωρόπουλος έκαναν μόνοι τους, τους ελέγχους και δεν μου έδιναν τα αρχεία και τα δικαιολογητικά που ζητούσα».

Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 το 80% των ΑΦΜ αυτών πληρώθηκαν και μια εβδομάδα αργότερα στις 29 Δεκεμβρίου ξαναδεσμεύτηκαν!

Η κατάθεση της μάρτυρος είναι αποκαλυπτική και δημιουργεί νέα ερωτήματα για τις αποφάσεις της κυρίας Τυχεροπούλου σχετικά με τις πληρωμές δεσμευμένων λογαριασμών».