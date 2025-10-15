Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: «Ευγνώμων» στην Ελλάδα δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος

Επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του εξέφραζε την ευγνωμοσύνη του στη Ελλάδα που, όπως λέει, «μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ζωών».

Συγκεκριμένα ο Β. Ζελένσκι αναφέρει: Μίλησα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης μόλις επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ, η οποία αποτέλεσε ένα σημαντικό επίτευγμα ειρήνης για τη Μέση Ανατολή. Και είναι σωστό να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτή η δυναμική. Η παγκόσμια ενότητα πέτυχε σε εκείνη την περιοχή και τώρα πρέπει να γίνει το παν για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Αυτός ο πόλεμος παραμένει η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας αστάθειας και κινδύνου σήμερα.

Αλλά, όπως και παντού αλλού, η ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσα από τη δύναμη, και στην περίπτωση της ρωσικής επιθετικότητας, η Ρωσία πρέπει να εξαναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο.

Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ουκρανία και για τα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό μας σύστημα. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αντιαεροπορική μας άμυνα πριν από την έναρξη του χειμώνα. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ζωών και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό».