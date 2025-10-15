Ευρωκοινοβούλιο: Παράσταση διαμαρτυρίας για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. – Γ. Μανιάτης: «Όχι» στην αποδυνάμωση της Ευρώπης της Συνοχής

Συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με φόντο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νέο Προϋπολογισμό της Ε.Ε. για τα έτη 2028-2034.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας, η οποία οργανώθηκε από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος της Επιτροπής των Περιφερειών (Committee of Regions), συμμετείχε ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννης Μανιάτης.

Όπως καταγγέλλει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την πρότασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «μεθοδεύει τον οικονομικό στραγγαλισμό των ευρωπαϊκών Περιφερειών και Δήμων, συνενώνοντας σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η Πολιτική Συνοχής, σε ένα μοναδικό Ευρωπαϊκό Ταμείο, λάφυρο των σημερινών συντηρητικών εθνικών κυβερνήσεων».

Τονίζει επίσης ότι η γεωγραφική και κοινωνική σύγκλιση μεταξύ των Περιφερειών των Κρατών-Μελών αποτελεί θεμελιώδη στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η Πολιτική Συνοχής είναι αδιαπραγμάτευτος πυλώνας ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ισόρροπης ανάπτυξης. Διασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στην ενιαία αγορά, αλλά αποτελεί ένα κοινό σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές και διαχρονικές προκλήσεις των Περιφερειών μέσω στοχευμένης στήριξης» σημειώνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Γ. Μανιάτης: «Όχι» στην αποδυνάμωση της Ευρώπης της Συνοχής

«Αντιστεκόμαστε σε κάθε προσπάθεια αποδόμησης και αποδυνάμωσης της Πολιτικής Συνοχής, μιας πολιτικής που φέρει την υπογραφή του Ζακ Ντελόρ και της πολιτικής μας ομάδας» σημείωσε ο Γ. Μανιάτης.

Όπως τόνισε, «οποιαδήποτε προσπάθεια συρρίκνωσης της πολιτικής αυτής, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα, μετατρέποντας την Ευρώπη της αλληλεγγύης, σε Ευρώπη της περιθωριοποίησης και του κατακερματισμού».