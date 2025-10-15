ΠΑΣΟΚ για Γρ.Βάρρα: Ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον Βορίδη

«Πυρά» κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την απάντηση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν συμβούλου του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Βάρρα, στις αιτιάσεις του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη.

Ειδικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει στην ανακοίνωσή της: «Δημοσίευμα της ιστοσελίδας ieidiseis.gr παρουσιάζει την απάντηση του Γρηγόρη Βάρρα, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και συμβούλου του Πρωθυπουργού, σε ενημερωτικό σημείωμα που διένειμε ο Μάκης Βορίδης στους συναδέλφους του Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας».

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κ. Βάρρας καταγγέλλει τον κ. Βορίδη ότι με το δεύτερο υπουργικό ‘’συμφωνώ’’ το 2020 επί προεδρίας Φάνη Παππά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ‘’εν γνώσει του πλήρωνε μέσω της υπογραφής του, μη σωστούς, δηλαδή παράνομους παραγωγούς’’», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Και προσθέτει: «Ο Πρωθυπουργός είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, γιατί ο στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Γρηγόρης Βάρρας ξεμπροστιάζει την άθλια μεθόδευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να απλώσει πέπλο ασυλίας στον υπουργό του».

«Άραγε και σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου θα πιει το αμίλητο νερό;», διερωτάται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.