Στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ ο υφυπουργός Θανάσης Δαβάκης

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης συμμετείχε στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Κατά την είσοδό του στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ο κ. Δαβάκης δήλωσε:

«Η Ελλάδα συμμετέχει σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ έχοντας ένα μακρύ ιστορικό υψηλών επιδόσεων και επενδύσεων στον τομέα της Άμυνας.

Προχωρούμε με σταθερά βήματα στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με έξυπνες και μεθοδικές λύσεις και αυτό αποτελεί μία ευοίωνη προοπτική. Tα αποτελέσματα της Συνόδου πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την προσαρμογή της Συμμαχίας στις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως αυτές σήμερα διαγράφονται στην ευρύτερη περιοχή».