Διαθήκες: Από 400 ημέρες στις 3 έως 7 μέσω ηλεκτρονικής δημοσίευσης

Στις 3 έως 7 ημέρες από τις 400 μέρες μειώνεται η δημοσίευση των διαθηκών μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr που θα λειτουργήσει στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά την παρουσίαση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ανέφερε επισήμανε ότι η νέα ψηφιακή εποχή στην διαχείριση των διαθηκών θα απελευθερώσει αρχικά 100 δικαστές και στην συνέχεια σημαντικό αριθμό δικαστικών υπαλλήλων.

«Με αυτή τη διαδικασία απαλλάσσονται τα δικαστήρια κατά έτος από 60 με 70 χιλιάδες υποθέσεις». Όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, για τις εκκρεμείς ή κρατημένες διαθήκες θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση εντός του Νοεμβρίου.

«Ο νόμος που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Νοέμβριου προβλέπει ότι στο σύστημα αυτό θα εισέρχονται υποθέσεις που αφορούν θανάτους που θα συμβαίνουν μετρά την 1η Νοέμβριου. Υπάρχει ένας κόσμος και είναι αρκετές χιλιάδες αυτοί οι οποίοι είτε εκκρεμούν υποθέσεις στα δικαστήρια, αυτές δηλαδή που έχουν προσδιοριστεί είτε δεν εκκρεμούν στα δικαστήρια αλλά οι διαθήκες έχουν κρατηθεί προκειμένου να λειτουργήσει το καινούριο σύστημα. Γι αυτές τις υποθέσεις δεν θα ισχύει η πλατφόρμα και εντός του Νοεμβρίου θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα ρυθμίσουμε όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις, έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί ενιαία».

Ο κ. Φλωρίδης επισήμανε ότι η νέα ψηφιακή εποχή στην διαχείριση των διαθηκών θα απελευθερώσει αρχικά 100 δικαστές και στην συνέχεια σημαντικό αριθμό δικαστικών υπαλλήλων.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ανέφερε πως μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών απαιτούνται 330 μέρες από κατάθεση μιας διαθήκης έως τη δημοσίευση και αντιστοίχως 450 ημέρες στον Πειραιά. Ενώ καθημερινά μόνο στην Αθήνα υποβάλλονται καθημερινά 600 με 700 αιτήσεις.

«Η λειτουργία της πλατφόρμας αναμένεται να επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους συμβολαιογράφους και κυρίως για τους πολίτες. Με τη νέα ρύθμιση, αποφορτίζουμε τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους από ένα μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος», ανέφερε ο κ.Μπούγας.

Ο πρόεδρος του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός ανέφερε ότι με την πλατφόρμα, «απελευθερώνονται 100 δικαστές που απασχολούνται στα τμήματα διαθηκών, ενώ προβλέπεται και η σταδιακή απελευθέρωση 39 δικαστικών υπαλλήλων από την ίδια υπηρεσία, τους οποίους θα αξιοποιήσουμε σε άλλα τμήματα που έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη».

Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση, με την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού Γενικού Μητρώου Διαθηκών, το οποίο υλοποιείται 71χρόνια μετά τη νομοθέτηση του το 1954: