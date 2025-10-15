Logo Image

Βουλή: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώνει την Πέμπτη για την εξωτερική πολιτική

Πολιτική

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Κατόπιν αιτήματός του η συνεδρίαση

Τη Βουλή ενημερώνει αύριο, Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11:00 θα μιλήσει στη συζήτηση για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, η οποία προγραμματίστηκε κατόπιν αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

