Κ. Τσουκαλάς: Τα εθνικά μνημεία είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί

«Η κυβέρνηση, με την παρέμβασή της για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πέραν των συνεχών μπρος-πίσω και των υποχωρήσεων, προσπαθεί να κάνει επικοινωνιακή διαχείριση της πολιτικής της ήττας», υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

Όπως αναφέρει, στην κυβέρνηση «έπαιξαν τα ρέστα τους για να μη δικαιωθεί το αίτημα του κ. Ρούτσι, αλλά η δικαιοσύνη τούς διέψευσε εκκωφαντικά», ενώ προσθέτει: «Τώρα προσπαθούν και πάλι να διαιρέσουν την κοινωνία για να συνομιλήσουν με τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου».

«Τα εθνικά μνημεία είναι ζωτικά σύμβολα των κοινωνιών, που ανήκουν σε όλον τον λαό και είναι για να ενώνουν, όχι για να διχάζουν όπως η κυβέρνηση προσπαθεί», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.

«Τι θέλει να πετύχει με την υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Τι θέλει να μας πει; Ότι αν ήταν το Υπουργείο Άμυνας, θα είχε συλλάβει τον κ. Ρούτσι; Ότι ο κ. Ρούτσι προσέβαλε τα μνημεία;», διερωτάται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «είναι απαράδεκτες οποιουδήποτε είδους τέτοιες παρεμβάσεις».