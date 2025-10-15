Logo Image

Κ. Μητσοτάκης για μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα: Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης

Πολιτική

Κ. Μητσοτάκης για μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα: Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού

Στη μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα των σούπερ μάρκετ αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης».

Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός αναφέρει:

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης: Το κόστος, ποιοι και πώς θα λάβουν το επίδομα

Πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης: Το κόστος, ποιοι και πώς θα λάβουν το επίδομα

Γι’αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα.

Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε.

Ξέρω καλά ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής. Αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης.

Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού».

@kyriakosmitsotakis_Μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα super market. Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube