Κομισιόν για Τουρκία – SAFE: Λαμβάνουμε σοβαρά υπ’όψιν τις ανησυχίες κρατών-μελών – Υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας

Στο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE και στη διαδικασία που θα ακολουθήσουν τα ευρωπαϊκά όργανα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Άμυνας Τόμας Ρενιέρ, στο πλαίσιο σημερινής συνέντευξης Τύπου.

Ο κ. Ρενιέρ δήλωσε ότι «η Επιτροπή έχει λάβει αίτημα από την Τουρκία, όπως και από τη Νότια Κορέα, για συμμετοχή στο πρόγραμμα» και ότι η έγκριση της Κομισιόν για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE προϋποθέτει απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως είπε, «για να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο, θα πρέπει πρώτα «να δώσει το πράσινο φως η Επιτροπή μέσα από την υιοθέτηση σύστασης προς το Συμβούλιο».

Ο ίδιος έκανε λόγο για «ανησυχίες» τις οποίες ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κρατών-μελών μας. Υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας στον κανονισμό μας ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία τρίτη χώρα δεν μπορεί να δράσει ενάντια στα συμφέροντα ενός κράτους-μέλους ή της ίδιας της Ε.Ε.. Αυτό ισχύει πάντα», τόνισε ο κ. Ρενιέρ, μιλώντας σε ένα γενικότερο πλαίσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

