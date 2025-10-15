Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση για τα επεισόδια στο «Αττικόν»

Για επικοινωνιακό σόου κατηγορεί την πρωθυπουργό και τον υπουργό Υγείας ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τη σημερινή επίσκεψή τους στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσάπτει επίσης στην κυβέρνηση ότι «επιστράτευσε δεκάδες αστυνομικούς όλων των μονάδων για να επιτεθούν με σπρωξιές, προπηλακισμούς και δακρυγόνα στους εργαζόμενους που διαδήλωναν ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση του νοσοκομείου».

Και στην ανακοίνωσή του καταλήγει: «Την ίδια μέρα που Μητσοτάκης και Γεωργιάδης φωτογραφίζονται μπροστά σε άδεια κρεβάτια, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι 130 ασθενείς βρίσκονταν σε ράντζα και φορεία και ότι χρειάζονται ακόμα 125 νοσηλευτές για να λειτουργεί το νοσοκομείο στο όριο ασφαλείας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλαζονική και κυνική ταυτόχρονα, επιστράτευσε για ακόμη μια φορά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα. Αλλά μάταια.

Η πραγματικότητα του διαλυμένου ΕΣΥ, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρύβεται»