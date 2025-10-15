Σ. Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα

Προβληματισμένος είναι ο Σωκράτης Φάμελλος για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν τον βλέπει ως αντίπαλο.

«Δεν ήταν το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και που το είχαμε ψηφίσει ομόφωνα στην Κεντρική Επιτροπή δύο μέρες πριν. Υπάρχει ένας κοινός στόχος, δηλαδή ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, για να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό το κρατάω ως θετικό», είπε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο OPEN.

«Έχουμε διαφορετική οπτική για κάποια πράγματα. Έχουμε κοινό στόχο όμως. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Εξάλλου έχουμε κάνει τόσα πολλά μαζί και εκτιμώ το έργο και τη συμβολή του. Πιστεύω όμως ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να είναι ο καταλύτης αλλαγών», πρόσθεσε.

Συνεργασίες

Όσον αφορά την πρόταση εκλογικής συνεργασίας, είπε: «Εγώ δεν κρύβω τις προθέσεις μου. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος; Εγώ το βλέπω και δημοσκοπικά. Η αλλαγή που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον τελευταίο χρόνο συμβάλλει στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η δική μου παρουσία, οι προτάσεις μας, ακόμα και η κριτική μας… Δεν υπάρχει κανείς δημοκράτης και προοδευτικός πολίτης που να μην θέλει να είναι όλη η προοδευτική αντιπολίτευση μαζί».

«Στις προτάσεις συνεργασίας, δεν παρεμβαίνεις στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει, λέει ο λαός. Δεν μπορεί η χώρα να καθυστερεί άλλο. Κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης ασκεί μια επικίνδυνη πολιτική για τη χώρα και φοβάμαι ότι πολλές από τις αλλαγές που γίνονται είναι αναντίστρεπτες. Το εθνικό, το κοινωνικό και το λαϊκό συμφέρον είναι πάνω από δικαιολογίες που μπορεί να βρίσκονται για το θέμα των συνεργασιών», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας στην πολιτική και το σύστημα εξουσίας το χρησιμοποιεί για να λέει ότι “όλοι ίδιοι είναι”».

Σχετικά με τη Νέα Αριστερά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να μην είναι ενιαία η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ κάλεσε την προοδευτική αντιπολίτευση να ασκήσουν κοινή κριτική στην κυβέρνηση, ενόψει της επίκαιρης επερώτησης που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον πρωτογενή τομέα. «Ένα δισεκατομμύριο κλεμμένα λεφτά από τους “Χασάπηδες” και τους “Φραπέδες”, στους οποίους ανοίγουν την πόρτα οι τηλεοράσεις, αλλά στη Βουλή δεν τους καλεί ο κ. Μητσοτάκης. Για να μην πω για τον κ. Μυλωνάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει στην εξεταστική και τον κρύβουν. Ή για τον κ. Μπουκώρο», σημείωσε.