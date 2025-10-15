Αττικόν: Εγκαίνια για το νέο πανεπιστημιακό ογκολογικό κέντρο «Αθηνά Ι. Μαρτίνου» – Κ. Μητσοτάκης: Σημαντικά βήματα προόδου στην Υγεία

«Επιμένουμε στην προσπάθεια ανάταξης του ΕΣΥ. Και οι πιο κακόπιστοι πρέπει να αναγνωρίσουν πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου» δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το νοσοκομείο Αττικόν, όπου παρέστη στα εγκαίνια του νέου πανεπιστημιακού ογκολογικού κέντρου «Αθηνά Ι. Μαρτίνου».

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε θερμά τον Θανάση Μαρτίνο «όχι μόνο για το έργο αυτό, αλλά για τη συνολική προσφορά του, που συνδυάζει τη διακριτικότητα, ένα υψηλό αίσθημα καθήκοντος, μια διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο που συμπολίτες μας που διαθέτουν οικονομική επιφάνεια προσφέρουν στα κοινά συμπράττοντας με την πολιτεία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». Όπως τόνισε, το έργο του Θανάση Μαρτίνου είναι εξαιρετικά πλούσιο, ενώ πολλές από τις προσφορές του δεν γίνονται γνωστές καθώς επιλέγει ο ίδιος να είναι διακριτικός.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το πανεπιστημιακό ογκολογικό κέντρο προσφέρει στους ασθενείς τη δυνατότητα να λάβουν τις θεραπείες τους όχι μόνο με ποιότητα, αλλά κυρίως με συνθήκες αξιοπρέπειας. «Αυτό προσφέρουμε σήμερα με το νέο ογκολογικό κέντρο που μας δίνει τη δυνατότητα να βρεθούμε και στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο» τόνισε και πρόσθεσε πως «πρέπει να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή των καινοτομιών», ενώ συμπλήρωσε ότι «επενδύουμε ταυτόχρονα και στους ανθρώπους», επισημαίνοντας πως «οι γιατροί μας ήδη ξεχωρίζουν για την έρευνά τους».

«Επιμένουμε στην προσπάθεια ανάταξης του ΕΣΥ. Και οι πιο κακόπιστοι πρέπει να αναγνωρίσουν πως έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου» επεσήμανε και τόνισε πως σε λίγες εβδομάδες θα λειτουργήσουν τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών του Αττικού Νοσοκομείου, τα οποία θα είναι τα πιο σύγχρονα στη χώρα.

Χαρακτήρισε, εξάλλου, το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» ως «ίσως το πιο καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής στην Ευρώπη» και τόνισε πως «το ΕΣΥ αλλάζει προς όφελος των ασθενών, των ιατρών, των νοσηλευτών». «Η καλύτερη αξιολόγηση του έργου μας είναι από τους ίδιους τους ασθενείς – Η εικόνα είναι καλύτερη από αυτήν που κάποιοι επιμένουν να παρουσιάζουν» συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Αδ. Γεωργιάδης: Το «Αττικόν» έχει αύξηση προσωπικού συν 17,37%

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε ότι «το νοσοκομείο Αττικόν, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχει αύξηση προσωπικού συν 17,37%. Έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί στους ασθενείς συν 41,31%. Έχει αύξηση στις ακτινοθεραπείες που διενεργεί συν 55,12%. Έχει αύξηση στα χειρουργεία συν 44,71%».

«Το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, το Ελληνικό Δημόσιο έδινε για το Αττικό Νοσοκομείο 95 εκατομμύρια και το 2025, δίνει 154 εκατομμύρια» δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Ένταση στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου πριν την επίσκεψη του πρωθυπουργού

Το πρωί, γιατροί και εργαζόμενοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση στην πύλη έξω από το Αττικό Νοσοκομείο, ενώ κατευθύνθηκαν στον προαύλιο χώρο έξω από το νέο ΤΕΠ όπου υπήρχε αστυνομικός φραγμός.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δημιουργήθηκε ένταση, ενώ έγινε χρήση χημικών από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν στάση εργασίας διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες στα νοσοκομεία.