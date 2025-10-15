Μαρία Καρυστιανού στη Ναυτεμπορική TV: Πάμε σε δίκη – παρωδία για τα Τέμπη – Μετακίνηθηκαν διάφοροι άνθρωποι στη Λάρισα

Σκληρή κριτική για τη διαδικασία που ακολουθείται στην υπόθεση Τεμπών άσκησε η Μαρία Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για μια «δίκη-παρωδία».

«Πάμε σε μία δίκη παρωδία. Για ποιο λόγο να μην αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο πριν από τη δίκη; Τι να περιμένω να επιτραπεί στη δίκη, ενώ δεν επετράπη στην ανάκριση;» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Momentum» με τη Μάγκυ Δούση, στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.

Η κ. Καρυστιανού υποστήριξε ότι υπάρχουν ήδη στοιχεία για τη σύνθεση του δικαστηρίου, λέγοντας πως «έχουμε μάθει πώς μετακινήθηκαν συγκεκριμένοι άνθρωποι στη Λάρισα».

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη της δίκης ορίστηκε για τις 23 Μαρτίου, ενώ σήμερα αρχίζει η δίκη για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Κανένα πολιτικό πρόσωπο στο εδώλιο»

Επισήμανε πως στη δίκη δεν υπάρχει κανένα πολιτικό πρόσωπο κατηγορούμενο, όπως επίσης απουσιάζουν οι εργολάβοι της 717 και η Hellenic Train.

«Όλη η καταστροφή στοιχείων έχει γίνει χωρίς καμία έρευνα», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές για το πώς διαχειρίστηκαν οι αρχές το υλικό της υπόθεσης.

«Γελούσαν οι ιατροδικαστές με τα πορίσματα»

Αναφερόμενη στις νέες ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά το «πράσινο φως» για την εκταφή και τις τοξικολογικές, αποκάλυψε ότι «οι νέοι ιατροδικαστές που ορίστηκαν, Έλληνες και ξένοι, όταν είδαν τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, γελούσαν. Μας είπαν ότι αυτά δεν τα κάνει ούτε φοιτητής».

Πρόσθεσε πάντως ότι παραμένει αισιόδοξη πως η έρευνα «θα ανοίξει και τα πράγματα θα πάνε εκεί που πρέπει». «Αν βγουν κάποια στοιχεία από τις ιατροδικαστικές, θα αλλάξουν τα δεδομένα», είπε με νόημα.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν κινδυνεύει από εμάς»

Κληθείσα να σχολιάσει την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει στο υπουργείο Άμυνας την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και στην ΕΛ.ΑΣ. τα μέτρα φύλαξης για τον χώρο, η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για «αστειότητες».

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν κινδυνεύει από εμάς. Θεωρώ ότι είναι μία επικοινωνιακή κίνηση, που δεν με αφορά».

«Θα είναι πολύ λάθος να σβήσουν τα ονόματα. Ο χώρος θα αποκατασταθεί όταν έρθει η δικαίωση», συμπλήρωσε.