Συνάντηση Σ.Φάμελλου με την Παλαιστίνια υπουργό Εξωτερικών: Μονόδρομος για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή η λύση των δύο κρατών

«Στεκόμαστε με αλληλεγγύη δίπλα στον Παλαιστινιακό Λαό, κάτι που εκφράζει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνάντηση που είχε με την υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστίνης, Dr. Varsen Aghabekian Shahin και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, Yussef Dorkhom.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επανέλαβε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την καταδίκη της γενοκτονίας στη Γάζα κατά των Παλαιστινίων από τις ισραηλινές δυνάμεις και εξέφρασε την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πως η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, για λύση δύο κρατών με τα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Β΄ Αθηνών και τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ Ρένα Δούρου και το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Ράνια Σβίγκου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Παλαιστίνιας υπουργού:

Σωκράτης Φάμελλος: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που υποδεχόμαστε στην Ελλάδα, εδώ στην Πρεσβεία της Παλαιστίνης, την υπουργό Εξωτερικών και Αποδήμων, Dr. Varsen Aghabekian Shahin, με την οποία είχα τη χαρά και την τιμή να βρεθώ και στη Ραμάλα, στην Παλαιστίνη, όταν μας υποδέχτηκε στο υπουργείο πριν από τέσσερις μήνες.

Θέλω να σας μεταφέρω την αλληλεγγύη του Ελληνικού Λαού και τη στενή συνεργασία που έχουμε με τον πρέσβη της Παλαιστίνης όλο το τελευταίο διάστημα, αλλά και την ειλικρινή μας και ξεκάθαρη τοποθέτηση, σχετικά με την καταδίκη της γενοκτονίας στη Γάζα και την ανάγκη αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε θετικές ειδήσεις για το τέλος της γενοκτονίας και του λιμού στη Γάζα. Θέλουμε να μας ενημερώσετε για όλα αυτά.

Δική μας ξεκάθαρη άποψη, είναι ότι βιώσιμες λύσεις ειρήνης και ασφάλειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Χρειαζόμαστε μια τέτοια βιώσιμη λύση, η οποία θα βασίζεται στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ, όπως πάρθηκαν για τα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα της Παλαιστίνης τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα.

Θα στεκόμαστε πάντα με αλληλεγγύη δίπλα στον Παλαιστινιακό Λαό, κάτι που εκφράζει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Dr. Varsen Aghabekian Shahin: «Χαίρομαι που συναντιόμαστε σήμερα. Πιστεύω ότι η συνάντησή μας πραγματοποιείται σε μια πολύ ευνοϊκή συγκυρία.

Οι καιροί είναι δύσκολοι. Ωστόσο, διακρίνουμε μια ευκαιρία μπροστά μας.

Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να φέρουμε την ειρήνη στην περιοχή και είμαι βέβαιη ότι μαζί μπορούμε να εργαστούμε για την ίδρυση ενός κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αρχίσουμε να χτίζουμε το μέλλον.

Να χτίσουμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, ώστε να ζήσουν με ειρήνη και ευημερία στην περιοχή, όχι μόνο για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, αλλά για την ευρύτερη περιοχή και για τον κόσμο γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ!».