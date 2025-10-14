Πηγές ΝΔ -Καπρέλης: Εισηγήθηκα το «συμφωνώ» στον Βορίδη- Εστία του προβλήματος τα ΚΥΔ

«Πλήρης παραδοχή από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΣΥΡΙΖΑ (2016-2019) Αθανάσιου Καπρέλη ότι ο ίδιος εισηγήθηκε το ‘’συμφωνώ’’ -για την κατανομή των βοσκοτοπίων- στον νέο, τότε, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη», σχολιάζουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Επισημαίνουν δε ότι «κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν αναζήτησε εναλλακτικό τρόπο αλλά εφήρμοσε την ίδια υπουργική απόφαση που είχαν ακολουθήσει και οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστόλου και Σταύρος Αραχωβίτης, δηλαδή αυτή της ‘’τεχνικής λύσης’’ για την κατανομή των βοσκοτόπων. Μάλιστα, όπως έχει αποκαλυφθεί στον Τύπο με αντίστοιχα «συμφωνώ» είχαν υπογράψει και οι πρώην Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, την στιγμή που η αντιπολίτευση κατηγορεί μόνο τον Μάκη Βορίδη, για κάτι που και οι ίδιοι ‘’εμπνεύστηκαν’’, υπέγραψαν και εφάρμοσαν!

Την ίδια ώρα, ο μάρτυρας υπογράμμισε ότι τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) αποτελούν την εστία του προβλήματος καθώς εκεί «σπάει» η αλυσίδα και παρεισφρέουν οι παρανομίες. Κατέθεσε χαρακτηριστικά πως από το 2017 που άνοιξαν τα δεδομένα σε όλα τα ΚΥΔ έπρεπε να υπάρχουν έως 250 ωστόσο επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν διπλασιαστεί!».

Και προσθέτουν: «Σχετικά με την υπόθεση Κορασίδη, του στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ο οποίος παρενέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ για υπόθεση 400.000 ευρώ, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού απάντησε ότι ‘’δεν είναι φυσιολογικό’’ να συμβαίνει κάτι τέτοιο».

«Η μαρτυρία επιβεβαιώνει τη ΝΔ και εκθέτει την ΕΝΠΕ»

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν «ο μάρτυρας κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ λαμβάνει τα στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων και η οποία αν δεν είναι σωστά ενημερωμένη από τις ΔΑΟΚ, τότε προκύπτει πρόβλημα. Η μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει τη Νέα Δημοκρατία και εκθέτει την ΕΝΠΕ η οποία αρνήθηκε την ευθύνη στη διαδικασία καταμέτρησης των ζώων και μάλιστα ο τρόπος καταγραφής φέρει την υπογραφή της τότε υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένας Αποστολάκη, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως κατήγορος».

Για τη NEUROPUBLIC AE

«Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα, το 2010 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν η ΠΑΣΕΓΕΣ κατέρρεε ως τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση και αδυνατούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο του Φορέα Συντονισμού, αποφασίστηκε η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με τη συμμετοχή μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, δηλαδή αγροτικών συνεταιρισμών, της Αγροτικής Τράπεζας και της NEUROPUBLIC AE, και η νέα αυτή εταιρεία θα οριζόταν Φορέας Συντονισμού του ΟΣΔΕ! Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, αυτοί που υπερχρέωσαν τις ενώσεις και το τριτοβάθμιο όργανό τους συμμετείχαν εξ ιδρύσεως στο νέο κεφάλαιο με πρωταγωνιστή το σύστημα ΠΑΣΟΚ και Φορέα Συντονισμού και ΟΠΕΚΕΠΕ», συμπληρώνουν οι πηγές της ΝΔ.

Και καταλήγουν, υπογραμμίζοντας: «Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ παρά την προσπάθεια της αντιπολίτευσης να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα».