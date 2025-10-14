Ν. Κεραμέως στη Βουλή: Σε ονομαστική ψηφοφορία όλα τα άρθρα του εργασιακού ν/σ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Η Νέα Δημοκρατία θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία όχι μόνο επί της Αρχής αλλά και όλα τα άρθρα του εργασιακού νομοσχεδίου ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σηκώνοντας το «γάντι» μετά τις παρεμβάσεις κοινοβουλευτικών εκπρόσωπων της αντιπολίτευσης που προανήγγειλαν αιτήματα περί ονομαστικής ψηφοφορίας εάν δεν αποσυρθεί το ν/σ.

«Καλοδεχούμενα όλα τα αιτήματα για ονομαστική ψηφοφορία, με μια όμως επισήμανση: όχι μόνο για τρία ή τέσσερα άρθρα που βάζετε αλλά η Ν.Δ. θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για να τοποθετηθούν και οι 300 βουλευτές στο τι ψηφίζουν σε όλες τις θετικές και σημαντικές διατάξεις που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο για: την επέκταση του επιδόματος κυοφορίας σε περισσότερες γυναίκες. Για το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο του επιδόματος της γονικής αδείας. Στην απαγόρευση της μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας. Στην επέκταση της άδειας μητρότητας σε ανάδοχες μητέρες. Στην υποχρεωτική παρουσία τεχνικού Υγείας και ασφαλείας σε τεχνικά έργα. Στη θέσπιση οι οδηγίες των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών Ασφαλείας να είναι γραπτές για να υπάρχει έλεγχος» είπε η κ. Κεραμέως σε παρέμβασή της στην Ολομέλεια και ρώτησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης «αυτές οι διατάξεις είναι που θέλετε να αποσυρθούν;».

Η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι οι 500.000 νέες θέσεις εργασίας «δεν προέκυψαν από τον ουρανό» και διερωτήθηκε: «Αλήθεια, είναι κακό που θέλουμε να διευκολύνουμε τις προσλήψεις με απλές και πιο γρήγορες διαδικασίες;». Υπογράμμισε παράλληλα ότι «το νομοσχέδιο αυτό δεν έρχεται εν κενώ, αλλά σε μια αγορά εργασίας του 2025 που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με εκείνη που υπήρχε πριν έξι χρόνια».

Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζο που έθεσε το θέμα της τροπολογίας που έχει καταθέσει το κόμμα του, η υπουργός του επισήμανε ότι «είναι σεβαστές οι απόψεις σας αλλά ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη ένας ενδελεχής διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους γιατί μέχρι το τέλος του χρόνου θα φέρουμε έναν οδικό χάρτη για το συνολικό εργατικό πλαίσιο» και του επισήμανε ότι «το παρόν νομοσχέδιο αφορά τις ατομικές συλλογικές συμβάσεις».

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος αναφέρθηκε στην τροπολογία που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων ζητώντας από την κυβέρνηση να την αποδεχθεί και τη θέσει σε ψηφοφορία.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ που κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για κοινή δράση για την απόσυρση του νομοσχεδίου και προανήγγειλε ότι εάν η κυβέρνηση επιμείνει, το κόμμα του θα θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία τα άρθρα 7, 8, 10 και 21 του νομοσχεδίου που αφορούν ρυθμίσεις για τα χρονικά όρια εργασίας, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, τις δυνατότητες της χρονικής κατάτμησης της χορήγησης της άδειας των εργαζομένων καθώς για τις συμβάσεις εργασίας των δύο ημερών.

Αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος ζήτησε την απόσυρση του νομοσχεδίου λέγοντας πως σε αντίθετη περίπτωση θα το θέσει σε ονομαστική ψηφοφορία.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Χήτας ανακοίνωσε πως το κόμμα του θα καταθέσει αίτημα αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 του νομοσχεδίου που αφορά τα «Χρονικά όρια εργασίας» και τροποποιεί το άρθρο 194 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου.

Απόσυρση του νομοσχεδίου ζήτησαν και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου και της Πλεύσης Ελευθερίας, Ελένη Καραγεωργοπούλου.

