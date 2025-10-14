Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας – Σειρά επισκέψεων και συναντήσεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου αύριο 15 Οκτωβρίου, θα επισκεφθεί την Αμερικανική Ναυτική Ακαδημία Πολέμου στο Rhode Island της Βοστώνης.

Ο κ. Δένδιας θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις από τον Διοικητή της Ακαδημίας και θα ενημερωθεί για τα προγράμματα κατασκευής Μη Επανδρωμένων Θαλάσσιων Σκαφών (“drones”), Επιφάνειας και Υποβρύχιων, καθώς και “anti-drones”.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συναντηθεί επίσης στη Βοστώνη με ακαδημαϊκούς φορείς αμερικανικών Πανεπιστημίων και στελέχη εταιρειών των Η.Π.Α. που ειδικεύονται στους τομείς της Καινοτομίας, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Κυβερνοάμυνας και της Ασφάλειας.