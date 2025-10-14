Αλ. Σδούκου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται εσωτερικά – Το ΠΑΣΟΚ μοιάζει με πολιτικό θίασο»

Για «παραπληροφόρηση και προπαγάνδα» γύρω από το ζήτημα του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη κατηγόρησε την αντιπολίτευση η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου.

Μιλώντας στο Kontra Channel για το ζήτημα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, η κ. Σδούκου σημείωσε αρχικά πως «τα μνημεία στα οποία τιμούμε όσους πολέμησαν για την ελευθερία μας είναι σύμβολα σεβασμού και ενότητας, πέρα και πάνω από κόμματα» και «οφείλουμε όλοι να τα σεβόμαστε».

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που ξεκαθαρίζει το χάος συναρμοδιοτήτων που υπήρχε ως σήμερα: «Η φύλαξη, η καθαριότητα και η συντήρηση του Μνημείου περνούν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ για την τάξη υπεύθυνη είναι η Ελληνική Αστυνομία. Είναι κάτι απολύτως λογικό και ευρωπαϊκά αυτονόητο». Αναφέρθηκε επίσης σε αντίστοιχα παραδείγματα άλλων χωρών: «Σε όλες τις χώρες του κόσμου -από την Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι έως το Άρλινγκτον στις ΗΠΑ- υπάρχει απόλυτος σεβασμός στα μνημεία. Με σεβασμό στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας, οφείλουμε να διαφυλάσσουμε την ιερότητα και τον χαρακτήρα τους. Η Δημοκρατία μας έχει τη δύναμη και την ωριμότητα να επιτυγχάνει και τα δύο».

«Κάποιοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τον ανθρώπινο πόνο»

Αναφερόμενη στην υπόθεση Ρούτσι, η κ. Σδούκου δήλωσε: «Η κυβέρνηση στάθηκε με σεβασμό απέναντι στο δράμα της οικογένειας, χωρίς να το εργαλειοποιήσει. Η Δικαιοσύνη έκανε το αυτονόητο, εξέτασε το αίτημα του πατέρα και έδωσε τη λύση. Κάποιοι προσπάθησαν να το μετατρέψουν σε πολιτική αντιπαράθεση και απέτυχαν».

Τόνισε επίσης ότι «είναι καθολικό αίτημα της κοινωνίας να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δεν θέλει άλλα κομματικά αφηγήματα με στόχο τις πολιτικές εντυπώσεις».

«Η αντιπολίτευση αναζητά κάθε εβδομάδα νέο αφήγημα – Χθες με τα Τέμπη, σήμερα με το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη»

«Η αντιπολίτευση φαίνεται να αναζητά κάθε εβδομάδα νέο αφήγημα. Από τα Τέμπη, περάσαμε τώρα στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Στην προκειμένη, η αντιπολιτευτική ρητορική σε κάνει να αναρωτιέσαι αν υποτιμά την ίδια την αυτοτελή αξία της κάθε διαμαρτυρίας. Δηλαδή, αν γίνει λίγα μέτρα πιο πέρα, χάνει την αξία της; Αυτή η ρητορική είναι προσχηματική και υποκριτική» σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. για να προσθέσει: «Όλα αυτά τα σενάρια περί “αντιδημοκρατικών εκτροπών” ή “στρατιωτικοποίησης” είναι γελοιότητες. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι χώρος συμφιλίωσης, όχι αντιπαράθεσης».

Κληθείσα να σχολιάσει τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, η κ. Σδούκου τόνισε: «Είναι ξεκάθαρο ποιος έχει το πρόβλημα. Ένας ΣΥΡΙΖΑ που διαλύεται εσωτερικά, χωρίς ταυτότητα, και ένα ΠΑΣΟΚ που μοιάζει περισσότερο με πολιτικό θίασο. Τη μια μέρα μιλά για αυτοδυναμία, την άλλη για συνεργασίες».

Υπογράμμισε πως «οι πολίτες που σήμερα δηλώνουν αποστασιοποιημένοι δεν πηγαίνουν στην αντιπολίτευση. Περιμένουν να δουν τη συνέχιση του κυβερνητικού έργου. Αυτό είναι και το στοίχημα της Νέας Δημοκρατίας. Να επιταχύνει, να αποδίδει, να δίνει λύσεις».