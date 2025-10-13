Logo Image

«Ειρήνη»: Το βίντεο που ανήρτησε ο πρωθυπουργός από την συμμετοχή του στην Σύνοδο Κορυφής για την Γάζα

Βίντεο με τίτλο «Ειρήνη», ανήρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα κοινωνικά δίκτυα, από την επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι ήταν οι συμπρόεδροι της Συνόδου, παρουσία 31 ηγετών χωρών και διεθνών οργανισμών.

Το βίντεο περιλαμβάνει την άφιξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, την χειραψία και την συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν.Χριστοδουλίδη κ.α.

