Τετ-α-τετ Μητσοτάκη με Τραμπ στο περιθώριο της Συνόδου για τη Γάζα στην Αίγυπτο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου διεξάγεται η διεθνής σύνοδος για τη συμφωνία ειρήνης Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα, έχοντας παράλληλα και ένα σύντομο τετ-α-τετ με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ενόψει της έναρξης της Συνόδου όπου θα διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες για την επισφράγιση της συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Χαμάς – Ισραήλ, υποδέχτηκε τους ηγέτες που θα λάβουν μέρος, μεταξύ των οποίων και τον Έλληνα πρωθυπουργό, με τον οποίο είχαν μια θερμή χειραψία.