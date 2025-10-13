Opinion Poll: Επτά στους 10 αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση – Πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι άλλων κομμάτων το «κόμμα Τσίπρα»

Δυσαρεστημένοι εμφανίζονται οι πολίτες με το κυβερνητικό έργο, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα τόσο για τη δυναμική των υφιστάμενων κομμάτων όσο και με το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι την προοπτική ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σύμφωνα με την έρευνα της Opinion Poll, για λογαριασμό του Action 24, η ΝΔ είναι στο 24,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, η Ελληνική Λύση 8,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 8,8%, το ΚΚΕ 6,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,6%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%, η Νίκη 1,9%, η Νέα Αριστερά 1%, Άλλο Κόμμα 6,6%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται στο 19,4%.

Εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι στο 30,1%, το ΠΑΣΟΚ 13,8%, η Ελληνική Λύση 11,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 10,9%, το ΚΚΕ 7,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, η Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜέΡΑ25 3,2%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%, η Νίκη 2,3%, η Νέα Αριστερά 1,2%, Άλλο κόμμα επιλέγει το 8,2%.

Για το κόμμα Τσίπρα

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και πόσοι θα το ψήφιζα, το 8,6% δηλώνει ότι «θα το ψήφιζε σίγουρα», το 17,5% «θα μπορούσε να το ψηφίσει», ενώ το 69,5% λέει ότι «δεν θα μπορούσε να το ψηφίσει ποτέ».

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για Πρωθυπουργός, ο «Κανένας» είναι στο 31,3%, ο Κ. Μητσοτάκης στο 28,1%, η Ζ. Κωνσταντοπούλου 7,9%, ο Ν. Ανδρουλάκης 7,8%, ο Κ.Βελόπουλος 7,5%, η Αφρ.Λατινοπούλου 2%, ο Δ. Κουτσούμπας 2%, ο Σ. Φάμελλος 1,8%.

Τα σημαντικότερα προβλήματα

Πώς αξιολογούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε ερώτηση για πώς αξιολογούν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν, το 70,7% την αξιολογεί «μάλλον αρνητικά/αρνητικά», το 27,5% «θετικά μάλλον θετικά», ενώ το 1,8% απαντά «ΔΓ/ΔΑ».

Δυσαρέσκεια και με την αντιπολίτευση

Σύμφωνα με την έρευνα, το 45,1% των ερωτηθέντων πιστεύει πως κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν επιτελεί ορθά τα αντιπολιτευτικά του καθήκοντα.