Ακόμα ψάχνουν τα πρακτικά…

Ήταν 24 Σεπτεμβρίου, όταν η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΣΕΤΕΕ) ενημέρωνε δια του προέδρου της, Ανδρέα Στοϊμενίδη, ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του εργασιακού νομοσχεδίου!

Με συντριπτική πλειοψηφία, εκπρόσωποι εργοδοτών και εργαζομένων, που απαρτίζουν το συγκεκριμένο Συμβούλιο, είχαν διαφωνήσει επί των διατάξεων του «επίμαχου» σχεδίου νόμου. Από τότε πέρασαν 20 μέρες και ακόμα δεν έχουν σταλεί στους Φορείς τα πρακτικά της εν λόγω συνεδρίασης! Ίσως να τα ψάχνουν και να μην τα βρίσκουν στο υπουργείο Εργασίας…

Πέρα από το όποιο ηθικό ατόπημα, υπάρχει και το καθαρά ουσιαστικό μέρος αυτής της επιλογής. Πρόκειται για απολύτως κρίσιμα, όσο και χρήσιμα πρακτικά, αφού μπορούν να αξιοποιηθούν από εκπροσώπους των Φορέων των εργαζομένων, για να ζητήσουν την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων, ακόμα και του συνόλου του νομοσχεδίου, που σήμερα αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής. Μετά την αυριανή ψήφιση του νομοσχεδίου, τότε ίσως δουν οι Φορείς και τα πρακτικά εκείνης της Συνεδρίασης. Τα πάντα, με απόλυτα διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες. Όλα γίνονται, με βασικό γνώμονα την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Είναι ολοφάνερο.

B.A