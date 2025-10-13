Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα 13 μονάδων για τη ΝΔ – Το 20% δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει κόμμα Τσίπρα, πώς βλέπουν ένα κόμμα Σαμαρά

Ύστερα από μια μακρά περίοδο πολιτικής στασιμότητας, το πολιτικό εκκρεμές αρχίζει να κινείται ξανά. Τα σενάρια για τις επόμενες κινήσεις των Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά φαίνεται να αναδιατάσσουν το σκηνικό, δημιουργώντας νέα δεδομένα τόσο στην Κεντροαριστερά όσο και στο σύνολο του πολιτικού φάσματος.

Η δημοσκόπηση της GPO για τα “Παραπολιτικά 90,1” αποτυπώνει αφενός φθορά της κυβέρνησης, αφετέρου το κενό που δεν καταφέρνει να καλύψει η αντιπολίτευση.

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση

Το 57,1% των πολιτών θεωρεί ότι η κατάσταση στη χώρα έχει επιδεινωθεί από το 2019, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την εξουσία, ενώ μόλις το 25,2% διαπιστώνει βελτίωση.

Αντίστοιχα, το 71,6% δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, έναντι 26,4% που προτιμά τη συνέχιση της σημερινής.

Η πρόθεση ψήφου: σταθερό προβάδισμα της ΝΔ, ενίσχυση ΠΑΣΟΚ

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 24,4%, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 13,2% – κερδίζοντας περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση 9,9%

Πλεύση Ελευθερίας 7,5%

ΚΚΕ 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ 4,6%

Φωνή Λογικής 2,7%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

ΜεΡΑ25 2,1%

Νέα Αριστερά 1,5%

Η μεταβλητή «Άλλο κόμμα» αυξάνεται σημαντικά στο 7,4%, από 3,9% τον Σεπτέμβριο, δείχνοντας τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Στην εκτίμηση ψήφου (με αναγωγή στα έγκυρα) τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ 28,6%

ΠΑΣΟΚ 15,4%

Ελληνική Λύση 11,5%

ΚΚΕ 8,8%

Πλεύση Ελευθερίας 8,8%

ΣΥΡΙΖΑ 5,4%

Φωνή Λογικής 3,2%

Εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν το κίνημα Δημοκρατίας με 2,8%, η Νίκη με 2,6%, το ΜεΡΑ25 με 2,5% και η Νέα Αριστερά με 1,8%.

Τσίπρας και Σαμαράς: νέα κόμματα, νέες ισορροπίες

Το ερώτημα για την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Αντώνη Σαμαρά δείχνει ότι οι πολίτες παραμένουν επιφυλακτικοί.

Για πιθανό κόμμα Τσίπρα, το 74,1% απαντά «όχι» ή «μάλλον όχι» στο αν μπορεί να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ το 23,9% δηλώνει θετικά.

Για κόμμα Σαμαρά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 78,1% αρνητικοί και 19,8% θετικοί.

Ωστόσο, στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», το 20,2% (9,1% πολύ πιθανό + 11,1% αρκετά πιθανό) δηλώνει ότι θα μπορούσε να το στηρίξει, έναντι μόλις 8,6% για το ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά.

Όπως επισημαίνει η GPO, τα ποσοστά αυτά δεν συνιστούν πρόθεση ψήφου, αλλά δυνητικό εκλογικό ενδιαφέρον, που δείχνει ωστόσο την ύπαρξη ενός κοινού ρεζερβουάρ για έναν νέο φορέα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Διχασμός για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης

Η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη ως προς το επιθυμητό μοντέλο διακυβέρνησης: το 49,8% θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 44,8% προτιμά συνεργασίες.

Οι ψηφοφόροι της ΝΔ στηρίζουν ξεκάθαρα το μοντέλο αυτοδυναμίας, ενώ τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης δείχνουν προτίμηση σε κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας, με πρωθυπουργό κοινής αποδοχής.

Οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά

Η δημοσκόπηση αποτυπώνει έντονο ενδοπαραταξιακό προβληματισμό στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το 65,3% θεωρεί ότι το κόμμα θα πρέπει να συνενωθεί με τον νέο φορέα Τσίπρα, αν αυτός ιδρυθεί, έναντι 21,7% που επιθυμεί αυτόνομη πορεία.

Ακόμη πιο θετικοί εμφανίζονται οι ψηφοφόροι της Νέας Αριστεράς (83,4% υπέρ της συμπόρευσης).

Στον αντίποδα, στο ΠΑΣΟΚ, το 55,3% των ψηφοφόρων του θέλει αυτόνομη πορεία, παρότι το 51,2% του γενικού δείγματος τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.