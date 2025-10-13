Κ. Μητσοτάκης: Το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη χρήζει ξεχωριστής προστασίας – Εκτός τόπου και χρόνου επαναστατική γυμναστική από την αντιπολίτευση

Την ανάγκη να διαφυλαχθεί ο πραγματικός χαρακτήρας του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξή του για τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην απόφασή του να μεταφερθεί στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του μνημείου.

«Εκπλήσσομαι διότι στην Ελλάδα δεν μπορούμε πολλές φορές να συμφωνούμε σε ορισμένα αυτονόητα πράγματα» ανέφερε κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σύντομα η διάταξη στη Βουλή

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη έχει ένα μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ένα κενοτάφιο που τιμά τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει ξεχωριστής προστασίας. Αυτός ακριβώς ήταν ο σκοπός της πρότασης που έκανα και που σύντομα θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του σημαντικού μνημείου που είναι ταυτισμένο με την με την ιστορία του έθνους» τόνισε.

Παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η διαφύλαξη της τάξης

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως «προφανώς η διαφύλαξη της τάξης παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη», επισημαίνοντας πως «όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν με τη διάταξη που θα έρθει στη Βουλή».

Σχολιάζοντας δε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σημείωσε: «Θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έσπευσαν να επενδύσουν σε μία εκτός τόπου και χρόνου επαναστατική γυμναστική θα αντιληφθούν τη σημασία του να ομονοούμε στα προφανή και να διαφυλάξουμε το χαρακτήρα του μνημείου».

Αναφέρθηκε δε σε παραδείγματα μνημείων άλλων χωρών. «Ξέρετε, και άλλες χώρες έχουν τέτοια μνημεία, το Άρλινγκτον, στρατιωτικό νεκροταφείο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι χώρες -όπως η Γαλλία, όπου προστατεύουν την Αψίδα του Θριάμβου- δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο ώστε να προστατεύσουν ταυτόχρονα το δικαίωμα της συνάθροισης, το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο, με τη φυσική, θα έλεγα, αναγκαιότητα να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κάποια ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία με μεγάλο ιστορικό βάρος» επισήμανε.

Κ. Τασούλας: Να γίνει διάλογος όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας παρατήρησε πως ο πρωθυπουργός έθεσε ένα θέμα επίμαχο, ζητώντας να υπάρξει διάλογος μακριά από «την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα».

«Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο» ανέφερε.

«Σκεφτόμουν μετά από την αντιπαράθεση που υπήρξε, πως ο ιδεώδης τρόπος να χειριστούμε αυτό το θέμα -γιατί ανοίξατε ένα διάλογο και νομίζω αξίζει τον κόπο να δώσετε λίγο χρόνο, αυτός το διάλογος να ωριμάσει- ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το θέμα πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Δεν είναι εύκολο να το αποστειρώσουμε στο μυαλό μας το θέμα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, αλλά θα άξιζε να το κάνουμε, βλέποντας πώς είναι τα αντίστοιχα μνημεία σε όλες τις χώρες του κόσμου, ανεξαιρέτως, σε όλες τις χώρες του κόσμου ασχέτως πολιτικού καθεστώτος και να σκεφτούμε ότι, αυτό το μνημείο συμβολίζει, τους αγώνες του έθνους, τους απελευθερωτικούς και τους αμυντικούς, τις πιο φονικές μάχες. Οι πιο φονικές μάχες του έθνους μας και οι πιο ένδοξες είναι γραμμένες πάνω στον πωρόλιθο, στον τοίχο πίσω από το κενοτάφιο – γιατί θυμίζω πρόκειται για κενοτάφιο, δεν πρόκειται για απλό έργο τέχνης – και να αντιληφθούμε ότι εκπροσωπεί τον Άγνωστο Στρατιώτη, μακριά από την επικαιρότητα, γιατί πάντα θα υπάρχει μια επικαιρότητα, η οποία θα επηρεάζει τη σκέψη μας, ώστε να καταλήξουμε ευκολότερα στο πώς θέλουμε να είναι ο προορισμός του» επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Παλιότερα, κύριε Πρόεδρε, θυμάστε, έχουν καεί από βόμβες μολότοφ οι σκοπιές και μάλιστα φτάσαμε σε σημείο, μιας και η Προεδρική Φρουρά είναι αρμόδια εκεί για τη συνεχή παρουσία της, η οποία και ελκύει τα βλέμματα χιλιάδων Αθηναίων και χιλιάδων τουριστών, φτάσαμε στο σημείο τώρα να έχουμε παραγγείλει από ένα ειδικό εργοστάσιο του στρατού, να μας φτιάξει σκοπιές από ειδικό αντιπυρικό ξύλο. Νομίζω πως αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, εάν υπήρχαν όροι οι οποίοι ξεχώριζαν την αποστολή του μνημείου από την αποστολή ενός χώρου ο οποίος είναι προορισμένος για τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας» παρατήρησε ο κ. Τασούλας.