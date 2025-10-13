Κ. Μητσοτάκης για ειρηνευτική συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς: Ιστορική μέρα – Η Ελλάδα έχει να παίξει σημαντικό ρόλο

Για «ιστορική μέρα» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης λίγη ώρα πριν αναχωρήσει για το Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα πάρει μέρος στην Σύνοδο Κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα.

Κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στα επόμενα βήματα της ειρηνευτικής προσπάθειας.

«Η συνάντησή μας συμπίπτει με μία ιστορική ημέρα. Σε λίγο θα αναχωρήσω για την Αίγυπτο για να συμμετάσχω στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μία οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε ειδικότερα ο πρωθυπουργός στην αρχή της συνάντησης.

«Με μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε τις σκηνές απελευθέρωσης των ομήρων δύο χρόνια μετά την φρικιαστική εισβολή της Χαμάς. Το κεφάλαιο αυτό φαίνεται να κλείνει και ταυτόχρονα ανοίγει ο δρόμος για να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Αξίζει να συγχαρούμε τον πρόεδρο Τραμπ για την επιμονή του στο να προσεγγίσει αυτή τη δισεπίλυτη εξίσωση του μεσανατολικού, του παλαιστινιακού προβλήματος μέσα από μία διαφορετική οπτική γωνία» πρόσθεσε.

«Η Ελλάδα μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που εκλήθη να πάρει μέρος»

«Χαίρομαι γιατί η Ελλάδα θα εκπροσωπείται σήμερα στην Αίγυπτο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που εκλήθη να πάρει μέρος στη υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας. Έχουμε να παίξουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως μια χώρα που συνομιλεί με όλους τους παίκτες στη Μέση Ανατολή και που είναι πυλώνας σταθερότητας. Να θέσουμε κι εμείς τις υπηρεσίας μας στη διάθεση αυτών που θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας» υπογράμμισε.

Εξέφρασε δε την ελπίδα ότι «αυτό που γίνεται σήμερα να είναι η αρχή μιας προσπάθειας που επιτέλους θα οδηγήσει στον τερματισμό αυτής της επώδυνης σύγκρουσης που δεν μπορεί παρά να μην καταλήξει σε μια πολιτική λύση δύο κρατών που θα συνυπάρχουν ειρηνικά». Όπως επισήμανε, αυτή είναι η «η μόνη λύση που μπορεί να δώσει βιώσιμο ορίζοντα στη συνύπαρξη στους λαούς της περιοχής».

«Στόχος ο κοινός πόνος να μετατραπεί σε κοινή ελπίδα»

Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας συμφώνησε πως η σύνοδος στην Αίγυπτο είναι «ιστορικής σημασίας» και πως αξίζουν συγχαρητήρια στον Αμερικανό πρόεδρο, που όπως είπε, είναι «πρωτομάστορας όλων αυτών των εξελίξεων».

«Είμαστε στην πρώτη φάση ακόμη, θα επιχειρηθεί, λοιπόν, να έρθει μία ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, η οποία δεν αφορά την περίοδο από την αποτρόπαιη επίθεση της Χαμάς πριν δύο χρόνια στο Κιμπούτς του Ισραήλ, αλλά ουσιαστικά από τον πρώτο Αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1948. Στην ουσία μία κρίση, μία ταλαιπωρία, μία επανάληψη συγκρούσεων και απίστευτου μίσους που κρατάει πάνω από 77 χρόνια, φαίνεται ότι πάει να επιλυθεί με όρους διάρκειας και ειρηνικής συνύπαρξης. Και υπ’ αυτή την έννοια, σας ζηλεύω, υπό μίαν έννοια, γιατί θα είστε παρών σε ιστορικές εξελίξεις, οι οποίες μπορούν και να επισφραγίσουν την ελπίδα που υπάρχει. Και εδώ, επιτρέψτε μου, να επαναλάβω τα λόγια του απεσταλμένου του προέδρου Τραμπ στην περιοχή, που είπε πρόσφατα ότι στόχος μας είναι να μετατρέψουμε τον κοινό πόνο σε κοινή ελπίδα. Και αυτό που θα βιώσει η ανθρωπότητα με την υπογραφή της συμφωνίας στην Αίγυπτο θα είναι το φέγγισμα της κοινής ελπίδας που ελπίζουμε ότι και στα επόμενα βήματα, γιατί δεν είμαστε στο τέλος, είμαστε στην εντελώς αρχή, θα ευδοκιμήσει» υπογράμμισε.

Επισήμανε ακόμη πως «την Ελλάδα αυτονοήτως την ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή πέραν του ότι είναι στην ευρύτερη περιοχή μας». «Πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών, ασχέτως αν είμαστε στρατηγικός εταίρος και σύμμαχος του Ισραήλ, ποτέ δεν κόψαμε επαφή με το Παλαιστινιακό μέρος. Συμμετείχαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, φιλοξενήσαμε παιδιά τραυματισμένα, άρρωστα σε ελληνικά νοσοκομεία. Κρατήσαμε, νομίζω, μια στάση, η οποία έδειξε πως η Ελλάδα παίζει ένα ρόλο στην περιοχή και ελπίζω, εφόσον εξελιχθούν όλα ομαλά, η Ελλάδα να παίξει και ένα ρόλο στην ευκταία ανοικοδόμηση της Γάζας» πρόσθεσε.

