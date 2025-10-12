ΣΥΡΙΖΑ: Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των αγωνιστών και των αγωνιστριών της Αντίστασης

Ανακοίνωση με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Στις 12 Οκτωβρίου 1944 οι ναζί κατακτητές αποχώρησαν από την Αθήνα και ο λαός της πλημμύρισε τους ελεύθερους δρόμους της πόλης, δικαιωμένος για τον επίμονο αγώνα που έδωσε μέσα από το αντιστασιακό κίνημα, με πρωτοπόρους το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ.

Έναν αγώνα ο οποίος ξεπέρασε τον στόχο της εκδίωξης του κατακτητή, καθώς έθεσε τις ισχυρές βάσεις του πολιτικού επαναπροσδιορισμού, της κοινωνικής αφύπνισης και της αμφισβήτησης του προπολεμικού κατεστημένου για μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Γι αυτό είναι γελοίες και ανιστόρητες οι θεωρίες των δύο άκρων, γι’ αυτό είναι επικίνδυνοι όσοι εξισώνουν τον φασισμό με το κομμουνιστικό κίνημα. Εκείνο το πρωινό, με τη ναζιστική σημαία να υποστέλλεται από την Ακρόπολη, ο ελληνικός λαός είχε καταφέρει άλλη μία, καθοριστική, αντιφασιστική νίκη.

Η Εθνική Αντίσταση μας διδάσκει ότι όσο δύσκολες και να είναι οι συνθήκες, ο λαός δεν πρέπει να χάνει το κουράγιο και το αγωνιστικό του σθένος.

Ότι η δύναμή του είναι μεγάλη και μπορεί να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Ότι οι αγώνες για ελευθερία και ειρήνη μπορούν και πρέπει να δικαιωθούν, κάτι που στις μέρες μας έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς οι πολεμικές συρράξεις και απειλές θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζει πως; «Τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες των αγωνιστών και των αγωνιστριών της Αντίστασης, κάθε ανθρώπου που όρθωσε ανάστημα στην τυραννία και υπερασπίστηκε τα ιδανικά της ελευθερίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας.

Θυμόμαστε τον Αύγουστο του 1982 να ψηφίζεται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης εναντίον των στρατευμάτων Κατοχής την περίοδο 1941-1944, ενώ η ΝΔ αποχώρησε από την αίθουσα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το διαχρονικό τους μήνυμα δίνει δύναμη στον αγώνα μας κατά του φασισμού, γιατί και σήμερα οι νοσταλγοί του δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή του τόπου και την κοινωνία μας, διακηρύσσοντας το μίσος, τον ρατσισμό και την πολιτική μισαλλοδοξία ενάντια στη δημοκρατία.

Αλλά μας δίνει δύναμη και για τον διαρκή αγώνα μας για περισσότερη δημοκρατία, περισσότερα δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη, για πρόοδο και ευημερία κάθε πολίτη».