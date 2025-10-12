Τσουκαλάς: Τακτική «με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω» από τον πρωθυπουργό

«Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ο Κώστας Τσουκαλάς σημειώνει πως ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένοι από την εξέλιξη της υπόθεσης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και την απόφαση της δικαιοσύνης, επειδή πολλά μέλη της «μεθοδευμένα στοχοποίησαν τους γονείς, αφήνοντας υπονοούμενα και δηλητηρίασαν με απίστευτη τοξικότητα την κοινωνία, που πλειοψηφικά στήριζε την αποδοχή του νόμιμου αυτού αιτήματος».

Όπως συμπληρώνει, «ο πρωθυπουργός όχι μόνο δεν ένιωσε την ανάγκη να δώσει εξηγήσεις για τη στάση της κυβέρνησής του, αλλά δηλώνει… ικανοποιημένος για την κατάληξη της απεργίας πείνας, παρόλο που η κυβέρνησή του έδωσε μάχη να μην υπάρξει αυτή η κατάληξη και έπαιξε τα ρέστα της να ηττηθεί ο αγώνας του κ. Ρούτσι, προπαγάνδιζε το αντίθετο».

Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του πανηγυρίζει για τις επιδόσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού, τη στιγμή που οι πλειστηριασμοί αυξάνονται γεωμετρικά, οι διαταγές πληρωμής οδηγούν σε ασφυξία επιχειρήσεις και το ιδιωτικό χρέος πνίγει την πραγματική οικονομία και την κοινωνία».

Πανηγυρίζει για την παταγώδη αποτυχία του ή δίνει τα διαπιστευτήρια του στα funds;».

«”Εμένα με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω” και σε αυτή την περίπτωση για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.