ΚΚΕ: Κυβέρνηση και πρωθυπουργός υπερθεματίζουν για το «σχέδιο Τραμπ» για τη Γάζα”,

Την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τη Γάζα σχολιάζει το ΚΚΕ.

Όπως σημειώνει, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, «που τόσο καιρό αρνούνται να καταδικάσουν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, υπερθεματίζουν για το “σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα”, που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, διαιωνίζει την ισραηλινή κατοχή και δημιουργεί ένα προτεκτοράτο υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ αναβαθμίζει και τη θέση της Τουρκίας στην περιοχή».

Όλα αυτά, σύμφωνα με το ΚΚΕ, «επειδή βρίσκεται στη λίστα των “καλεσμένων” του Τραμπ στη διάσκεψη της Αιγύπτου.

«Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι “παρούσα στις εξελίξεις”, αλλά σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι “εξελίξεις» και τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση σε αυτές», επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Υπενθυμίζεται πως σχετικά ο πρωθυπουργός είχε αναφέρει:

«Ξεκινώ την ανασκόπηση από τη σημαντικότερη εξέλιξη της επικαιρότητας: τη συμφωνία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή.

Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο. Η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη.

Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

Η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι. Και ενώ ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, κάποιοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ομφαλοσκόπηση των μικροκομματικών σχεδιασμών τους. Η Ελλάδα, όμως, οφείλει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα του κόσμου. Πρέπει να κοιτάζει μπροστά και παντού».